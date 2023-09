Storica visita nel 2010. Napolitano ricordò Costa: "Qui è rimasto il segno delle sue battaglie"

Anche Imola piange Giorgio Napolitano, presidente emerito della Repubblica, scomparso venerdì sera all’età di 98 anni. Ancora forte in città il ricordo dell’ex Capo dello Stato, qui in visita il 26 febbraio del 2010 in occasione di un’iniziativa al teatro comunale Ebe Stignani per i 100 anni dalla morte di Andrea Costa.

In quella circostanza, Napolitano si disse "molto contento di essere a Imola, tra i luoghi più civili del nostro Paese e più avanzati a livello europeo per la qualità sociale del vivere civile, per la cultura e il livello di benessere".

E poi parlando del primo deputato socialista d’Italia, al teatro, il presidente della Repubblica aggiunse: "Di tutte queste qualità di Imola, hanno gettato le basi uomini come Andrea Costa, con le battaglie che hanno condotto".

Grande amico di Renato Zangheri, tra i momenti di quel 26 febbraio di 13 anni fa si ricorda anche un pranzo nella casa imolese della famiglia dello storico e politico, anch’egli scomparso da qualche anno, nel 2015.

"Napolitano è stato un simbolo di inestimabile dedizione e impegno verso il Paese, la sua democrazia e le sue Istituzioni – ha detto il primo cittadino Marco Panieri –. Una vita spesa per il bene comune che, anche in momenti difficili, è riuscito a conseguire risultati preziosi. Fin dall’inizio della sua carriera politica, ha sempre avuto uno sguardo aperto, profondo, moderno e proiettato al domani e consapevole delle nuove sfide da affrontare. Anche grazie a uomini come Giorgio Napolitano, l’Italia ha ottenuto, meritato e mantenuto un prestigio sul piano internazionale, in Europa e nel mondo, che oggi va a beneficio dell’intera nostra comunità".

Altro punto di contatto tra Napolitano e Imola è rappresentato dal legame con l’Accademia ‘Incontri col maestro’, a cui nel 2014 venne assegnato il premio nazionale ‘Presidente della Repubblica’.

"Fu un giorno emblematico – ricorda Angela Maria Gidaro, attuale sovrintendente della Fondazione Accademia –. Il giorno in cui capimmo che non vi erano dubbi sul valore dell’Istituzione e sulle potenzialità e le responsabilità future che avrebbe avuto nel sistema di formazione musicale di eccellenza in Italia".

Il presidente Napolitano ricevette il direttore Franco Scala, il presidente Fabio Roversi Monaco e la stessa Gidaro, all’epoca direttrice artistica dell’Accademia.

"Fu una soddisfazione personale molto alta – racconta ancora Gidaro – in quanto venne espresso particolare gradimento per il ruolo femminile e di competenza da me rappresentato in un ambiente musicale ed artistico ad alto tasso maschile. Mi colpirono – conclude – il garbo, la serietà, e la guida del presidente Napolitano che ha sostenuto il nostro Paese in anni di particolare difficoltà e, per taluni aspetti, di smarrimento collettivo".