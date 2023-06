Storie di famiglia sotto le stelle a Palazzo Tozzoni

Domani a Palazzo Tozzoni in via Garibaldi 18 c’è ‘Sogno di una notte di quasi estate’, per piccoli dai 7 ai 12 anni dalle 20.30 alle 8.30 del mattino successivo. Le corti e il giardino del Palazzo si animano di attività e si preparano per la stagione dei raccolti e delle feste all’aperto. Una serata di sogno, alla scoperta delle storie di famiglia sotto le stelle. Servono sacco a pelo e materassino o sacco lenzuolo e coperta, spazzolino, tuta, calzini di ricambio per girare scalzi. Alla colazione pensano gli organizzatori. Costo 12 euro. Prenotazione obbligatoria 0542 602609 o App ‘Io PrenotoSezione Eventi’.