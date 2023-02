La strada è tracciata. La tariffa puntuale dei rifiuti è già realtà intorno alla nostra città, e presto dovrebbe arrivare anche qui. Mordano e Dozza hanno fatto un po’ da apripista nel territorio, introducendo un calcolo dei costi dei rifiuti basato sul numero effettivo di conferimenti dell’indifferenziata nei contenitori stradali. Il tutto grazie alla tessera, che a Imola consente di tracciare il rifiuto, ovvero chi conferisce e in quale cassonetto, ma non cosa e quanto materiale viene smaltito. Abbinare il numero certo dei conferimenti alla bolletta, avendo stabilito il costo per ogni azione di questo tipo, dovrebbe invogliare i cittadini a spingere ulteriormente sulla differenziata. Il perché è semplice: il calcolo della bolletta viene eseguito partendo da un certo numero, prefissato, di conferimenti. Se il cittadino resta sotto quel tetto, è giusto abbassare i costi. E intanto la percentuale della differenziata sale. O, almeno, è questo l’auspicio. Poi, secondo Comune ed Hera, il conferire i rifiuti con la tessera permette di conoscere le abitudini dei cittadini e consente al servizio di ottimizzare le frequenze di svuotamento dei contenitori, con un risparmio in termini di disagio e impatto ambientale. Sembrerebbe un bel circolo virtuoso, se non ci si mettessero di mezzo quei maleducati che davanti a un contenitore pieno pensano bene di abbandonare tutto in strada. C’è però da dire che da luglio 2022 ad oggi ci sono state oltre 200 multe ai furbetti, grazie alle telecamere in funzione nelle isole ecologiche di base. Forse però i controlli andrebbero intensificati.