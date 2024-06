Le strade chiuse a Imola per il Tour de France. Il sindaco: “Momento storico, siamo pronti”

Imola, 29 giugno 2024 – È il terzo evento sportivo più seguito a livello planetario, dopo Olimpiadi e Campionati del mondo di calcio. E domani transiterà da Imola. Tutto pronto in città per lo storico passaggio del Tour de France. La seconda tappa della Grande boucle edizione 2024 (Cesenatico - Bologna, 199 km, dedicata a Marco Pantani) arriverà a Imola seguendo il percorso dei Campionati del mondo di ciclismo dei 2020, affrontando anche l’ormai mitica salita della Gallisterna, per concludersi poi nel capoluogo emiliano, dopo un percorso impegnativo che comprende due salite a San Luca.

L’arrivo dei corridori nel territorio imolese è previsto alle 14.47, mentre la carovana inizierà a passare circa due ore prima.

I ciclisti sbucheranno in città percorrendo via Sabbioni, via Ghiandolino, poi entreranno all’Autodromo dalla curva Piratella e percorreranno quasi un giro di pista, nel suo senso di marcia, passando davanti ai box e uscendo da sotto la torre, per voltare sul ponte di viale Dante per raggiungere viale Zappi, piazzale Bianconcini, i viali Saffi, D’Agostino e Amendola e proseguire infine lungo la via Emilia direzione Bologna. Dalle 11.30 alle 15.30 le forze dell’ordine e gli addetti alla sicurezza presidieranno il percorso. La circolazione sarà ripristinata almeno 15 minuti dopo il passaggio della gara.

Dalle 7 alle 15.30 divieto di sosta con rimozione veicoli nelle seguenti vie: Sabbioni; Ghiandolino (tra incrocio con via Sabbioni e ingresso dell’Autodromo); Dante; piazzale Da Vinci; Zappi (tra incrocio via Mazzini e piazza Bianconcini); piazza Bianconcini (tra incrocio con viale Zappi e la rotonda e l’incrocio con la piazza dal civico 21/A al civico 3); Saffi (tratto tra la rotonda piazza Bianconcini e l’incrocio con viale D’Agostino e via Villa Clelia, con l’esclusione delle aree di sosta poste sulla parte rialzata della strada nel tratto tra il civico 10/A di piazzale Giovanni dalle Bande Nere e l’intersezione con viale D’Agostino e via Villa Clelia); viale D’Agostino ( tra la l’intersezione con via Villa Clelia e viale Saffi e l’intersezione con viale Amendola); viale Amendola; via Emilia Ponente. Per celebrare l’evento, mattinata all’insegna del mondo delle due ruote in Autodromo. Pista aperta alle bici dalle 8 alle 11.

Ciclistica Santerno, Uisp e Triathlon organizzano un raduno autogestito. L’associazione Aver proporrà una esposizione di rare bici da corsa storiche. Tribune centrali aperte, a disposizione di chi vorrà vedere la gara anche sul maxi-schermo. Ma sarà possibile assistere al passaggio della gara direttamente dai lati della pista.

L’invito del Comune è di vestirsi con qualcosa di giallo. “Il passaggio del Tour de France è un momento storico – commenta il sindaco Marco Panieri –. La città è pronta ad accogliere la gara e a vivere l’emozione del suo passaggio con iniziative dedicate. Come sempre, Imola metterà in risalto i suoi luoghi di eccellenza, fra i quali il più iconico è senza dubbio l’Autodromo, che sarà il biglietto da visita più immediato per il territorio. Voglio ringraziare gli enti e i partner, a cominciare dalla Regione e da Formula Imola, che si sono attivati e hanno lavorato per il prestigioso risultato”.