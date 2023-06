Strade, è operativa la ’bretellina’ sulle provinciale Gesso

Continuano senza sosta i lavori nella vallata del Santerno per il recupero, almeno in chiave provvisoria, della funzionalità della rete viabile. Cantieri, in particolar modo sulle arterie provinciali, portati avanti dai militari dell’Esercito e dai Gruppi operativi speciali dei Vigili del fuoco. E sono almeno una quarantina le persone in azione ogni giorno accolte, per quanto riguarda pranzo e cena, negli stand della Sagra del Tortello allestiti in Piazzetta della Solidarietà. Una sorta di testimone benefico da parte del tessuto associazionistico della collina, in questo caso targato Sporting Valsanterno e Proloco, dopo l’impegno dei volontari della Festa del Tortellino di Borgo Tossignano. Passi in avanti significativi a Castel del Rio, con tutti i collegamenti riaperti ma con il costante monitoraggio delle due principali criticità: i collassi delle carreggiate a Sesdetto e lungo la via Panoramica. Nel primo caso l’anomalia è da bollino rosso per le difficoltà a raggiungere quelle selve castanili proiettate verso uno dei periodi clou della raccolta dei marroni.

"Danneggiamenti tutt’altro che banali per i quali occorreranno specifici e articolati progetti di recupero – sentenzia il sindaco di Castel del Rio, Alberto Baldazzi –. Con annesse risorse, almeno 400mila euro totali per il doppio intervento".

A Borgo Tossignano, invece, i cantieri insistono sulla messa in sicurezza delle vie Monte Battaglia, Campiuno e Monte Battagliola per il riavvio dei contatti con Casola Valsenio. Militari e pompieri sono impegnati, in area casalese, per il completamento dei bypass provvisori di transito sulla strada provinciale 34 ‘Gesso’, con l’ormai celebre ‘bretellina’, che ha già permesso di liberare 31 residenti e tre attività, la provinciale 21 ‘Sillaro’ e la provinciale 33 ‘Casolana’.

A Fontanelice la bella notizia riguarda la riapertura della comunale ‘Casolana vecchia’ con la presenza di un tratto a senso unico alternato e il posizionamento di lanterne semaforiche per la regolazione dei passaggi. Traffico che, nelle condizioni attuali, interessa solo i veicoli dei residenti ed i mezzi autorizzati. Il via libera porta una prima boccata di ossigeno alla circolazione della porzione più alta dell’abitato e non è esclusa, nel giro di qualche settimana, la valutazione del possibile riavvio completo del percorso.

L’esito delle ispezioni geologiche eseguite nei giorni scorsi in diverse aree danneggiate del paese, infine, sembrerebbe alimentare la potenziale revoca di alcune ordinanze di evacuazione con l’atteso rientro a casa di diverse famiglie della zona.

Mattia Grandi