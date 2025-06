Strade e sicurezza. Ecco le priorità

Un paese circondato dal verde, con un ottimo clima, per lo più ventilato, che protegge dalla calura estiva. Una natura che permette di produrre cibo locale di buon gusto, chilometro zero, come i famosi "marroni". Insomma, Castel Del Rio sembra aver conservato, nel corso del tempo, l’identità di un paese di montagna con una comunità ancora molto unita. I residenti sanno apprezzare i ritmi lenti e la natura circostante.

Al contempo, non mancano alcune perplessità circa le condizioni delle strade, a partire dalla Montanara fino alla Bordona. Fuori dal paese infatti, la viabilità non sembra essere nel miglior stato, con buche e cemento dissestato. Il tutto, ancora a distanza di due anni dall’alluvione di maggio 2023. Questo non manca di creare disagio a chi le deve percorrere ogni giorno per allontanarsi dal paese.

Presenti anche forti lamentele sulle condizioni dei cassonetti della spazzatura, dove una cattiva pulizia porta ad annidamenti di insetti e sporcizia, rovinando "un paese che può attirare tanto a livello turistico". Infine, non mancano richieste su qualche giro di ronda in più da parte delle forze dell’ordine, per dare maggior senso di controllo e sicurezza alla cittadinanza. Il tutto, però, finalizzato a mantenere una realtà pulita e ben costruita, capace di dare ancora tanto a visitatori e cittadini.

Intervista a cura di Francesca Pradelli