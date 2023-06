Strade, lampioni e segnaletica Maxi-piano da 300mila euro con i soldi in arrivo dalle multe

Il Comune ha pronti oltre 300mila euro, in arrivo dalle violazioni al Codice della strada commesse dagli automobilisti nel corso del 2022, da poter investire (come previsto dalla legge) per il miglioramento della viabilità cittadina.

Di questi, quasi 50mila euro sono destinati alla riqualificazione della segnaletica (orizzontale e verticale) e dei semafori sulle strade comunali. E una cifra analoga alla manutenzione delle attrezzature e al potenziamento delle attività di controllo svolta dagli agenti della polizia locale.

E ancora: più di 58mila euro andranno all’illuminazione pubblica (ma non alla fornitura di energia elettrica) e altri 40mila alle misure di assistenza e di previdenza per il personale del comando di via Pirandello.

Infine, ulteriori 67mila euro saranno destinati alla manutenzione stradale e 50mila euro verranno accantonati in vista dell’inverno per l’eventuale rimozione della neve lungo le arterie cittadine. Il totale fa appunto 314.229,78 euro.

Come accennato all’inizio, la somma è frutto delle previsioni di entrata (aggiornate e ribassate rispetto a un anno fa) stilate dai tecnici comunali per il 2022. E che tra la voce riservata alle violazioni dei limiti di velocità (514mila euro) e altre sanzioni (un milione circa) prevede un incasso potenziale di 1,5 milioni per il Municipio contro i 2,7 della previsione di inizio 2022.

Il problema (non da poco) è che alla fine dei conti non tutti i multati pagano. E dunque il tesoretto a disposizione del Comune, al netto del cosiddetto ‘Fondo crediti dubbia esigibilità’, scende a soli 511mila euro. Buona parte di questi, vanno destinati appunto al miglioramento della viabilità cittadina. E in particolare, viene speso per tale scopo il 100% dell’introito delle sanzioni derivanti dalla violazione dei limiti di velocità, che al netto del ‘Fondo crediti dubbia esigibilità’ è di 117.035,64 euro, e il 50% dell’importo derivante da altre sanzioni (197.194,14 euro al netto del Fcde). Da qui i 314.229,78 euro a disposizione del Comune. Per quanto riguarda il 2023, si cambia. Da qualche tempo c’è la nuova convenzione per la gestione associata del servizio di Polizia locale, alla quale aderiscono nove Comuni del territorio su dieci (tutti tranne Castel San Pietro). In base a quell’intesa, approvata a fine 2022 dopo il rientro nel Corpo unico di Castel Guelfo e Mordano, sarà il Circondario (e non più le singole amministrazioni) titolare dei proventi dalle sanzioni per violazioni al Codice della strada.

Enrico Agnessi