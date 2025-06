Strade, manutenzione per 800mila euro

Via libera della Giunta al progetto esecutivo, redatto da Area Blu, per un intervento di manutenzione straordinaria su diverse strade comunali. L’investimento complessivo è di 800mila euro. Tre i lotti interessati: il primo riguarda le vie Gambellara, I Maggio e Selice (all’innesto con via Lasie); il secondo le vie Cooperazione, Correcchio e Casola Canina; il terzo le vie Baruzzi, Donizetti, villa Clelia e Serraglio. I lavori consisteranno nella fresatura e nel rifacimento del tappeto di usura, con eventuali operazioni di bonifica più profonda, per garantire adeguati livelli di sicurezza e funzionalità nella rete stradale.