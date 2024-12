"Strade riasfaltate, ma senza segnaletica: è pericoloso"

"Sono parecchi giorni che molte strade nell’Imolese sono state riasfaltate, ma senza la segnaletica orizzontale; con grave pericolo per la circolazione". Lo denuncia, riferendosi in particolare alle vie Correcchio, Ladello e Gambellara, il consigliere comunale Simone Carapia (Fratelli d’Italia).

"Tanti cittadini imbufaliti hanno scritto protestando ad Area Blu e immagino anche al sindaco, ma la situazione purtroppo è rimasta inalterata – riferisce l’esponente meloniano –. Oltretutto questi danari dovrebbero essere stati dati dal commissario Figliuolo". Secondo l’esponente di opposizione, "anche in questo caso si mettono in evidenza le criticità di una società come Area Blu, vero tallone d’Achille sul Santerno".

Quanto in particolare a via Gambellara, "chi ha fatto il lavoro ha lasciato una banchina pericolosissima", avverte il consigliere Carapia. E conclude: "Ma chi ci guarda a questi lavori? È mai possibile che si lascino le strade senza segnaletica orizzontale e con queste banchine?".