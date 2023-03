Stradozza, grande ritorno Donne pronte alla sfida

Dozza si tingerà ancora una volta di rosa con l’11°edizione della ‘Stradozza – L’unica camminata delle super donne’. Alle latitudini dell’antico borgo medievale è già tutto pronto per quella camminata benefica che strizza l’occhio alla cura ed alla ricerca medica. Un appuntamento, organizzato dall’infaticabile Rina Sperindio e dalle sue amiche con il supporto di tanti partner, che domenica tornerà nella sua conformazione originale dopo l’ultimo gettone targato 2019 e le tante difficoltà del periodo pandemico. Un’iniziativa, riservata alle sole donne e patrocinata dal municipio locale, dalla preziosa finalità. L’obiettivo? Reperire risorse utili per l’acquisto di attrezzature mediche da donare all’Ausl di Imola per continuare ad arginare alcune patologie tipicamente femminili. Ritrovo fissato in piazza Zotti, nel cuore del paese dei muri dipinti, alle 8.30 per la distribuzione delle pettorine e del gadget in omaggio. Un’ora più tardi, la partenza ufficiale. L’itinerario, di circa 4 chilometri, si snoderà in direzione delle vie XX Settembre, Calanco, Circonvallazione, Felicione e Vigne poi, alla rotonda di Monte del Re, si percorreranno le vie Poggiaccio e Nenni. Arrivo previsto al campo sportivo con un piccolo ristoro a base di ciambella, crostata e bevande. Una mattinata in movimento che farà bene al corpo ed alla mente. Senza dimenticare il valore del ruolo della donna nella società proprio pochi giorni dopo quella giornata che ne celebra, a livello internazionale, i diritti. La speranza è che tutti i positivi intenti della vigilia sfocino in una sostanziosa offerta libera. L’unico modo per rendere meno in salita la strada che porta a quell’elettrobisturi ginecologico da dare in dono al reparto specializzato dell’ospedale di Imola.

"Uno strumento ad alta tecnologia che costa attorno ai 12 mila euro ma, a causa dei continui rincari del periodo, il prezzo potrebbe salire ancora – svela Rina Sperindio, alla guida dell’organizzazione della Stradozza –. Sarà, come sempre, la generosità delle partecipanti a fare la differenza. Un po’ di gruzzoletto lo abbiamo già messo da parte grazie con le camminate degli scorsi anni". Ma le aspettative restano alte. "Tengo moltissimo a questa edizione che sarà una vera e propria ripartenza – continua –. Il reparto di ginecologia del nosocomio imolese necessita di una dotazione così preziosa per garantire a tante pazienti un pizzico di speranza in più". La fiducia è aggrappata ai continui consensi ed alle istantanee da sold out materializzati nel tempo. "Numeri – si interroga la Sperindio –? Noi abbiamo preparato 1.100 scaldacolli da regalare alle partecipanti. Vogliamo finirli tutti".