Stradozza, sport e cuore Oltre mille donne in marcia

Un colpo d’occhio degno degli anni migliori per l’11esima edizione della ‘Stradozza – L’unica camminata delle super donne’. E poco importa se il cielo non è proprio azzurro ma coperto da nuvole. Il sole brilla nel cuore delle oltre mille partecipanti schierate al via della camminata benefica organizzata nel borgo dei muri dipinti. Un appuntamento dalle preziose finalità. I conti esatti si conosceranno soltanto nelle prossime settimane, ma le sensazioni, trainate dalle generose offerte elargite dalle protagoniste, sono buone. Sempre più vicino il traguardo dell’acquisto di un elettrobisturi ginecologico da donare al reparto specializzato dell’ospedale di Imola. Merito dell’impegno di Rina Sperindio, e delle sue amiche, che da tempo lavorano sodo per materializzare l’obiettivo.

Così, di buon mattino, Dozza è stata invasa da un esercito di camminatrici. Completate le logistiche di iscrizione, con tanto di scaldacollo in regalo, il serpentone colorato è partito alle 9,30 da piazza Zotti. Un itinerario di circa 4 chilometri, sulla direttrice che da via XX Settembre si è sviluppata nelle vie Calanco, Circonvallazione, Felicione e Vigne, che alla rotonda di Monte del Re ha toccato anche le vie Poggiaccio e Nenni. Fino all’arrivo al campo sportivo con ristoro a base di ciambella, crostata e bevande. Tantissime le quote rosa provenienti da Imola e dai territori circondariali. Ma ci sono molte donne in arrivo da Bologna e da Faenza. Potere del passaparola e di quel forte eco solidale che hanno permesso all’appuntamento dozzese di entrare di diritto nella ricca agenda delle camminate a fin di bene. "Ancora una volta le amiche della Stradozza hanno dato prova di affetto e generosità – ha commentato Rina Sperindio munita del suo inseparabile megafono –. Il nostro sogno è sempre più concreto nonostante i rincari e le difficoltà del periodo. Un impegno che portiamo avanti con fiducia e nella piena consapevolezza dell’utilità di un dispositivo in grado di garantire un pizzico di speranza in più".

Mattia Grandi