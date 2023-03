"Strage del 2 agosto, follia incomprensibile"

All’inizio del secondo quadrimestre abbiamo trattato della strage della stazione di Bologna accaduta il 2 agosto 1980; abbiamo letto un libro (‘Davanti a quel muro’, di Maria Beatrice Masella) che parla di un ragazzo di 15 anni residente a Bologna che si informa sulla bomba scoppiata in stazione il 2 agosto 1980. Ernesto, il ragazzo della storia, incontra un altro ragazzo, identico a lui, che viene dal passato. Incontrerà anche il primo amore, una compagna del liceo e affronterà un periodo di crescita personale, riallacciando i rapporti con i genitori. Qualche settimana dopo aver finito di leggere il libro, abbiamo assistito al racconto del 2 agosto 1980 dal punto di vista di tre testimoni (nonni di tre alunni della nostra scuola), che proprio quel giorno si trovavano in stazione e sono stati coinvolti in prima persona nella strage neofascista. Ascoltare le loro storie è stato molto emozionante: hanno evidenziato che l’accaduto è stato impossibile da dimenticare, anche se nel profondo hanno sempre cercato di non ricordare le immagini a cui hanno assistito. Daniela Ravaglia aveva ventotto anni ed era un’infermiera. Ha sempre preso il suo lavoro come un dovere. Quel giorno è stata chiamata d’urgenza al pronto soccorso di Bologna....