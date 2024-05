Strage di Capaci, il ricordo. Ecco la ’Marcia dei valori’

A distanza di 32 anni dalla strage di Capaci, le scuole di Imola e Castel Maggiore scendono in piazza per rimarcare i valori alla base della legalità. Giunta alla terza edizione, la ‘Marcia dei valori’ si svolgerà domani in contemporanea nelle due città. Per quanto riguarda Imola, in particolare, l’appuntamento (al quale lo scorso anno parteciparono 1.300 studenti) è alle 9.30 al parco dell’Osservanza. Entrambe le marce si concluderanno con un raduno dei ragazzi che condivideranno sul palco elaborati (letture, canzoni, striscioni, etc.) frutto di diverse attività coordinate dai docenti durante l’anno scolastico.

Si tratta del momento conclusivo di un lungo lavoro di gruppo partito dall’incontro tra l’associazione Scuolare, un ex appartenente alla squadra catturandi della polizia di Stato di Palermo, criminologo e testimone diretto delegato dal Siulp e la professoressa Maria Di Ciaula dell’Istituto comprensivo 6 di Imola, nell’ambito del progetto ‘Che potenza Giovanni Falcone’, in cui la squadra di lavoro ha sperimentato un nuovo paradigma educativo che parte dalla riscoperta dei valori di base della società sana, per raggiungere la consapevolezza della legalità, il tutto in un’ottica di prevenzione e valorizzazione del bene comune. Dai primi incontri nelle classi, dopo la pandemia, per superare le solitudini è nata l’idea della marcia. Così l’istituto comprensivo 6 si è fatto promotore e capofila della ‘Rete dei valori’ costituita dalle scuole di Imola. Dallo scorso anno, in parallelo, l’associazione Scuolare e il Siulp, ha ampliato la marcia coinvolgendo l’intera media Donini Pelagalli di Castel Maggiore che da anni aderisce, anch’essa, al progetto ‘Che potenza Giovanni Falcone’.

"La Marcia dei Valori unisce territori, scuole, docenti, studenti e studentesse negli ideali di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino – commenta Teresa Cuciniello, dirigente scolastica dell’istituto comprensivo 6 di Imola –. Sottolineo che la marcia è il momento conclusivo di tanti progetti di legalità realizzati nelle singole classi, in autonomia, con l’obiettivo di rimarcare il coraggio di tutti coloro che hanno perso la vita per la nostra libertà, superare le paure e riportare i valori positivi al centro della vita di tutti i giorni". La giornata continuerà alle 16 al teatro comunale Ebe Stignani con la cerimonia di premiazione della seconda edizione del concorso di poesia ‘È legalità poesia’, promosso dalla compagnia locale dell’Arma dei carabinieri e rivolto a tutte le scuole secondarie del circondario.