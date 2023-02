Strage di pneumatici Ospedale nel mirino L’assalto dei vandali nei due parcheggi

di Marco Signorini

Sono usciti dall’ospedale dopo un lungo e faticoso turno di lavoro e, come ’regalo’ per le ore impiegate ad aiutare chi soffre, hanno trovato le loro auto danneggiate da uno o più vandali. Malviventi che, senza alcuno scrupolo, hanno forato gli pneumatici di almeno una quindicina di auto in sosta nei parcheggi del Santa Maria della Scaletta e del vicino pronto soccorso costringendo medici, infermieri ma anche familiari dei pazienti, ad andare a casa a piedi o a spendere decine di euro per chiamare il carro attrezzi.

Il blitz pare sia stato messo a segno tra le 20 di venerdì sera e la mezzanotte usando probabilemte un grosso cacciavite o dei chiodi e i primi ad accorgersene sono stati proprio i sanitari del turno serale.

La conferma arriva dall’Ausl che, in una nota, fa sapere che "valuterà nei prossimi giorni, insieme alle forze dell’ordine, con cui è costante il confronto e la collaborazione per la sicurezza nelle aree di proprietà, eventuali ulteriori misure di contrasto e deterrenza".

Nel frattempo l’azienda sanitaria invita tutti dipendenti e cittadini a sporgere denuncia.

Lo farà di sicuro Marina Zuffa, tra gli automobilisti che si sono trovati a fare i conti con i danni. "Ero in ospedale per assistere mia madre durante la notte – racconta la Zuffa – e, all’uscita, ho visto che avevo una gomma a terra come molti altri automobilisti costretti a chiamare il caro attrezzi. Un atto vandalico privo di senso che, forse, con la presenza di un’efficiente sistema di videosorveglianza, si sarebbe potuto evitare".

"Condanno questo vergognoso gesto, inaccettabile per la convivenza civile, le leggi e per la dignità che dovrebbe legarci come comunità, in particolare nella tutela dei nostri servizi – sottolinea invece il sindaco Marco Panieri –. Come Amministrazione ci attiveremo affiancando la direzione Ausl e le forze dell’ordine per accertare le responsabilità con l’impegno di ulteriori azioni di contrasto a questi fenomeni, come già abbiamo iniziato a fare con la videosorveglianza e gli altri provvedimenti". "Quanto avvenuto nel parcheggio dell’ospedale è vergognoso – spiega invece Simone Carapia, consigliere comunale della Lega –. Non è danneggiando la proprietà privata, non è commettendo reati che si sta al mondo e si vive la comunità. Non è passato tanto tempo dalla mia proposta di condividere e approvare un documento, con tutte le forze politiche del consiglio comunale, per chiedere al Governo di aumentare gli organici anche nel nostro commissariato, ma il tema non sembra interessare chi governa la città".