Strategie delle imprese Sacmi acquisisce Brm

Da ieri la Bmr spa è una società

al 100% di Sacmi. L’operazione completa il percorso già avviato nel 2019, quando Sacmi aveva acquisito il 20% delle quote della società con sede a Scandiano (Reggio Emilia). Già prevista all’atto dell’ingresso di Sacmi nel capitale sociale di Bmr, l’opzione di acquistovendita delle quote residue si completa nei tempi stabiliti, rinnovando, spiega il presidente di Sacmi, Paolo Mongardi (foto), "la piena condivisione degli obiettivi di sviluppo commerciale e industriale con Bmr".

Fondata nel 1968, Bmr è leader riconosciuto nella fornitura di tecnologie Made in Italy per la squadratura, il taglio, la lappatura e il trattamento delle superfici ceramiche. Nel 2022 l’azienda ha sviluppato un fatturato di quasi 96 milioni di euro.

Come partner Sacmi, e da oggi società del Gruppo a tutti gli effetti, Bmr ha contribuito a valorizzare l’offerta commerciale e tecnologica in amb’ito ‘tiles (piastrelle), a supporto dell’approccio impiantistico Sacmi e in linea con l’esigenza di una sempre maggiore integrazione di tutte le fasi di lavorazione a valle di formatura e cottura.

Attualmente, Bmr occupa 138 persone che, nel quadro della partnership già avviata, hanno portato in dote a Sacmi significative competenze tecniche, oltre a reputazione e referenze consolidate. Tali competenze potranno essere ulteriormente valorizzate all’interno del nuovo assetto, che segna l’ingresso a tutto tondo di Bmr all’interno della galassia Sacmi.