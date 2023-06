Street food, tre giorni di degustazioni Accanto a spettacoli e musica

Castel San Pietro in festa per il ritorno dello street food, evento che ormai fa tappa fissa in città da anni e con grande successo. Quest’anno i truck saranno in città il prossimo week end, da venerdì 16 giugno a domenica 18, seguendo orari ormai collaudati: apertura il tardo pomeriggio di venerdì, alle 18, con chiusura alle 23.30, replica il sabato e la domenica, ma con orari più dilatati e non stop, dalle 12 alle 23.30. Anche quest’anno a fianco delle degustazioni ci saranno una serie di iniziative collaterali che vanno dagli spettacoli alla musica, e ancora arte di strada e dj set, con organizzazione affidata, oltre che all’amministrazione comunale, anche a Pro Loco e Osservatorio Nazionale Miele, con la collaborazione di altre realtà e associazioni del territorio.

Diverse le strade e piazze che nel cuore di Castel San Pietro saranno coinvolte nella tre giorni. Piazza Acquaderni, per esempio, diventerà, o meglio tornerà a essere, la ’piazza del gusto’ con le proposte a cura dell’Associazione Turistica Pro Loco di Castel San Pietro Terme in collaborazione con Aies (Accademia Internazionale Enogastronomica Sommeliers), mentre in piazza XX Settembre sarà protagonista l’Osservatorio nazionale miele che offrirà assaggi guidati di mieli di acacia, agrumi, coriandolo, eucalipto, girasole, melata, e presenterà la smielatura in diretta con degustazione di miele novello e gadget ai partecipanti.

L’adiacente via Matteotti, invece, si trasformerà in ’Montagnola Social Street’, con musica, laboratori e arte di strada, mentre in piazza Martiri Partigiani e piazza Galvani ci sarà un mini luna park con attrazioni per bambini. Se del dj set per tutta la durata del week end si occuperà Radio Bruno, nel cuore del centro, in piazza XX Settembre, si terranno due spettacoli del Festival Strade con la direzione artistica di Officine Duende, inseriti nel progetto ’Nella Splendida Cornice 2023’: venerdì 16 alle 21,15 ’Olè’, spettacolo di giocoleria comica a cura di ’I 4 Elementi’ e sabato 17 alle 21,15 ’S.vamp.ita’ a cura di ’Pink Mary’.

Nel ricco programma della manifestazione da segnalare anche sabato alle 20.30 la proiezione di ’Castello e dintorni’ con Fabio Avoni dell’Associazione Terra Storia Memoria e domenica, alle 10, la camminata in collina con ‘start’ da piazza XX Settembre. L’intero programma del week end lo si può trovare sul sito istituzionale del Comune.