Street tutor, investimento da 60mila euro

Via libera del Comune a uno stanziamento di 60mila euro (coperto da contributo statale) per mettere in campo, anche nel 2025, gli street tutor. Si tratta, come ormai noto, di un servizio di vigilanza attiva durante gli eventi e all’esterno dei locali e nelle piazze nell’ambito del progetto ‘Per una buona movida’.

Alla base del provvedimento del Municipio c’è il piano presentato a ottobre 2024 alla Prefettura di Bologna con il quale la Giunta proponeva di "incrementare l’attività di prevenzione dei fenomeni di degrado urbano, anche attraverso la collaborazione interistituzionale, al fine di migliorare la qualità della vita nei luoghi di aggregazione, frequentati dai giovani e dagli adulti nel territorio imolese". Luoghi individuati, come già nel recente passato, nell’ambito del centro storico cittadino e nel quartiere Pedagna.

Il costo totale del progetto è stimato in 65mila euro, di cui oltre 59mila euro soggetti al finanziamento del Fondo unico giustizia (statale) e i restanti 5.800 euro circa a carico del bilancio del Comune. Per adesso se ne spendono però solo 60mila, che vengono coperti in maniera pressoché integrale dal fondo statale, con il Municipio che si farà carico solo dei rimanenti 800 euro circa. Ulteriori 5mila euro saranno invece destinati, nel corso dell’anno, a iniziative a favore dei giovani contro l’abuso di alcol e droghe promosse in collaborazione con l’Ausl. Per accedere al finanziamento, il termine perentorio per realizzare le attività previste dal patto tra Comune e Prefettura è fissato infatti al 31 dicembre 2025, mentre quello ultimo di rendicontazione è il 28 febbraio 2026.

Tornando alla vigilanza, il servizio verrà affidato, come lo scorso anno, alla ditta Magnum Exclusive, la quale secondo il Municipio "ha svolto in maniera puntuale e oltremodo soddisfacente le aspettative, venendo incontro alle diverse richieste e urgenze imprevedibili, giungendo a garantire il personale richiesto con un preavviso di 4 ore rispetto l’evento proposto, a prezzi competitivi". Vinto il ballottaggio con altre due imprese, alle quali sono stati chiesti ulteriori preventivi.