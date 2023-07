Stress da ferie: se la vacanza va a monte

Le ferie non c’entrano niente con i giorni feriali. La comune radice della parola non deve trarre in inganno. Le ferie fanno pensare a spiagge, valli o paesaggi incantati, i giorni feriali invece alla nostra vita ordinaria e alla routine del lavoro in molti casi sempre meno pagato. Ultimamente, sui giornali si riporta spesso la notizia che i nostri stipendi sono tra i più bassi d’Europa. Le ferie si dicono al plurale, ma vista la situazione al ribasso di diverse categorie di lavoratori italiani, alcuni di noi si possono permettere una feria sola. Ognuno ha il suo modo di intendere le ferie. In molte famiglie si litiga più al momento di pianificare le ferie che per tutte le altre scelte importanti della vita. C’è chi le ferie le usa per non fare niente e non vuol parlare di niente né pensare a niente. E c’è chi ha bisogno di fare tante cose, ma non gli pesa perché sono finalmente le cose che più gli piacciono. C’è chi si mette comodo su un lettino in spiaggia fino al giorno in cui dovrà rientrare al lavoro e chi invece si fa caricare su un aereo che contiene un deltaplano con il quale si butta ad alta quota per poi lanciarsi con il paracadute mentre indossa la tuta subacquea per immergersi non appena tocca la superficie dell’acqua. Le ferie ci fanno bene. Leggevo proprio qualche giorno fa di uno studio che ha scoperto che fare più vacanze riduce lo stress, aumenta il benessere e migliora la produttività sul lavoro. Oltretutto andare in vacanza aiuta a creare posti di lavoro nell’industria dello svago e del turismo. Insomma un circolo virtuoso. Proprio in questo periodo nei lavoratori avviene la muta del piumaggio che li fa trasformare in vacanzieri che migrano verso luoghi di villeggiatura. A volte però si confondono o non trovano la strada. Per esempio un mio amico mi raccontava che quest’anno, doveva andare in vacanza al mare, ma andrà in montagna. Si vede che la vacanza al mare è andata a monte!

Davide Dalfiume