Strisce blu in centro, Lega all’attacco: "Garantire i posti gratuiti adeguati"

"Garantire un adeguato numero di posteggi gratuiti, come previsto dal Codice della strada". È quanto chiede al Comune il leghista Daniele Marchetti, tornato a criticare la Giunta sul nuovo piano sosta e, in particolare, sull’aumento dei parcheggi a pagamento figlio dell’arrivo delle strisce blu in zone prima non destinate alle auto come il mercato ortofrutticolo e vicino alla stazione ferroviaria.

"Tra gli aumenti che colpiscono Irpef, Irap, ticket sui farmaci, bollo auto (annunciati nei giorni scorsi dalla Regione, ndr) e trasporto pubblico locale, la ciliegina sulla torta, a livello comunale, è rappresentata dall’incremento esponenziale dei parcheggi a pagamento", osserva Marchetti. E rilancia: "Capisco che per il Partito democratico i cittadini siano dei limoni da spremere, ma qui si sta davvero oltrepassando il limite".

Secondo l’esponente del Carroccio, infatti, "ormai le strisce blu spuntano ovunque, spesso in aree che restano addirittura inutilizzate. Si tratta – prosegue Marchetti – di scelte discutibili sotto molti punti di vista. Il Codice della strada, infatti, stabilisce che, qualora il Comune assuma l’esercizio diretto del parcheggio con custodia, lo dia in concessione o disponga l’installazione di dispositivi di controllo della durata della sosta, debba riservare un’adeguata area di parcheggio senza custodia o senza dispositivi di controllo nelle immediate vicinanze".

Tale obbligo, ricorda il consigliere comunale della Lega, "non sussiste in alcune zone, come i centri storici o le Ztl, ma – va avanti Marchetti –penso sia giunto il momento di fare il punto su tutte le aree di sosta a pagamento presenti in città, per fermare una deriva ormai sotto gli occhi di tutti".

Da qui la protesta del leghista. "Inoltre, il Codice della Strada prevede che i proventi dei parcheggi a pagamento, spettanti agli enti proprietari della strada, siano destinati alla realizzazione, manutenzione e gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei, nonché a interventi per il finanziamento del trasporto pubblico locale e per il miglioramento della mobilità urbana – ricorda Marchetti –. Chiedo quindi di sapere come siano state spese le risorse incassate dall’inizio del mandato di questa Amministrazione: quanto per l’aumento dei parcheggi, quanto per la manutenzione delle strade, viste le loro pessime condizioni, e quanto per il trasporto pubblico locale. Mi auguro di ricevere una risposta dettagliata".