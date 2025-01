Strisce pedonali, scatta l’sos. L’Osservatorio Libertas:: "Troppe quelle invisibili"

Scatta la protesta social sulla strisce pedonali ‘invisibili’ in via Emilia, mentre l’Osservatorio Sicurezza Libertas si dice pronto a protocollare una formale segnalazione al Comune. Torna a galla un problema non nuovo in città, e che coinvolge più punti del capoluogo e delle frazioni: strisce pedonali rese pressoché invisibili dall’usura del tempo, anche in zone tra le più frequentate. E’ il caso dell’attraversamento pedonale sulla via Emilia tra la Pam, lato sud della statale, e il Mc Donald’s, lato sud. Come certificato dalle foto postate ieri sulla frequentatissima pagina "Castello Report", le strisce bianche più che sbiadite sono praticamente scomparse. In più, parte delle luci di segnalazione dell’attraversamento non ssarebbero funzionanti. La situazione, è la sottolineatura di una castellana, "l’avevo segnalata al comune il 14 settembre scorso, chiedendo un intervento analogo a quello eseguito nella zona delle scuole Albertazzi, senza però aver mai ricevuto risposta", considerando che l’attraversamento si trova in un’area "frequentata prevalentemente da minori non accompagnati". Nessuna risposta e anche nessun lavoro di sistemazione, dunque, al contrario di quanto accaduto a Osteria Grande lo scorso anno quando l’associazione Osservatorio Sicurezza Libertas segnalò al Comune la cancellazione di segnaletica orizzontale nell’area industriale della frazione (strisce pedonali ma anche linee di confine delle carreggiate). Non ricevendo risposta l’Osservatorio scrisse anche al difensore civico e, alla fine, ottenne il rifacimento della segnaletica qualche mese più tardi. L’Associazione Libertas, attiva negli anni scorsi anche su altre questioni come il fittone richiesto (e poi posizionato) per impedire il pericoloso accesso di veicoli nell’area pedonale del Cassero, quindi, dichiara attraverso uno dei suoi due fondatori, Sauro Serotti (l’altro, attuale vicepresidente, è Alessandro Collina), l’intenzione di "segnalare non soltanto la situazione dell’attraversamento pedonale Pam-McDonald’s, ma anche quella di fare una sorta di censimento di tutte le criticità legate alla segnaletica orizzontale nel capoluogo e nelle frazioni, chiedendo che il Comune intervenga quanto prima per risolvere un problema strettamente legato alla sicurezza dei pedoni nella nostra città".

Claudio Bolognesi