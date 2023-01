Su Google cerchiamo noi stessi

Ogni giorno ascoltiamo, leggiamo e veniamo raggiunti da una quantità incredibile di notizie. Gestirle tutte è umanamente impossibile e ce ne arrivano talmente tante che è difficile capire quali lasciare perdere e quali trattenere. Restare informati in questo contesto è sempre più difficile. A questo si aggiungono anche le notizie curiose che quotidianamente sentiamo come non ne avessimo già abbastanza di tutte le altre. L’altro giorno un servizio riportava che la Tour Eiffel ha 1710 gradini e 108 piani. E’ un’informazione di cui ringrazio, immagino che chi li ha contati sia impazzito, che abbia perso il conto diverse volte. Io mi fido, mi dispiace solo che mi abbia tolto il gusto di contarli personalmente nel caso dovessi andare sulla Tour Eiffel.

Non riesco nemmeno a restare informato sulle variazioni dei tassi del mutuo che ho fatto e resterà con me per buona parte della mia vita. Un altro articolo spiegava che gli orsi polari sono mancini. Se hanno constatato loro … Non sono mai stato così vicino a un orso polare da poter verificare di persona il fatto che sia mancino o meno. Che poi con l’aumento dell’inquinamento alcuni orsi polari rischiano di diventare bipolari. Qualche giorno fa ho letto che il colore arancione è stato chiamato così influenzati dall’arancia. Mi sono subito immaginato che all’inizio, quando qualcuno ordinava l’arancione, gli portavano un’arancia grande, poi con il tempo è diventato un colore. La scrittrice Gertrude Stein, già nella prima parte del secolo scorso, scriveva: “Ognuno di noi incontra così tante informazioni nell’arco della giornata da perdere il proprio buonsenso”. A proposito, qualche giorno fa ho sentito che il 65% delle persone si è cercata su Google almeno una volta. Non mi stupisce. Del resto è dall’alba dei tempi che le persone cercano sé stesse.

Davide Dalfiume