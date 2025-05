Subito show con le libere. I piloti si sfidano in cucina

Da oggi in Autodromo si fa sul serio. Per quanto riguarda l’attività in pista, all’Enzo e Dino Ferrari si parte alle 9.55 con la prima sessione di prove libere della Formula 3, seguita alle 11.05 dalla Formula 2. L’appuntamento con la Formula 1 è invece alle 13.30. Alle 15.05 ecco le qualifiche della Formula 3 e alle 16 quelle della Formula 2. I big torneranno invece in pista alle 17 per la seconda sessione di prove libere della Formula 1. Chiusura di giornata alle 18.30 con le prove libere della Porsche Mobil 1 Supercup.

Per quanto riguarda invece la ‘Fan Zone’ (da oggi possono entrare solo i possessori di biglietti o abbonamenti per la gara) musica già dalle 9 del mattino. Oggi sul palco si vedranno Nico Hülkenberg e Gabriel Bortoleto della Sauber (11.25-11.35), Isack Hadjar e Liam Lawson della faentina Racing Bulls (11.35-11-45), Alexander Albon e Carlos Sainz della Williams, Oscar Piastri e Lando Norris della McLaren (tra le 11.55 e le 12.05) e Lance Stroll e Fernando Alonso della Aston Martin (12.05-12.15).

La grande novità di quest’anno è che i protagonisti della Formula 1 che si alterneranno in ‘Fan zone’ saranno chiamati a partecipare ad alcuni giochi: lo chef del ristorante San Domenico, Max Mascia, sottoporrà a una ‘Food challenge’ i piloti Sauber, ai quali insegnerà a chiudere i tortellini. A Piastri e a Norris, invece, verranno invece spiegati alcuni tipici gesti italiani. Poi tanta musica fino al tardo pomeriggio.

e. a.