2 nov 2025
ENRICO AGNESSI
"Subito un confronto per migliorare l’organizzazione"

La segreteria provinciale del Sap, Sindacato autonomo di polizia, ha denunciato ieri le "gravi inefficienze logistiche e organizzative" riscontrate durante il servizio di ordine pubblico in occasione di Monsterland, la notte di Halloween in Autodromo, evento durante il quale sono rimasti feriti due agenti (prognosi di 6 e 21 giorni).

Oltre alle "criticità logistiche", iniziate con la pianificazione del vitto per gli operatori delle forze dell’ordine (risultato insufficiente secondo il sindacato), "all’interno e all’esterno dell’area dell’evento si è registrata una situazione di quasi caos – protestano dal Sap – con un elevatissimo numero di reati, tra cui rapine, furti e segnalazioni di tentate violenze sessuali, e di interventi sanitari per intossicazione da alcol o droghe. Non sono mancate risse e usi pericolosi di spray urticanti".

"Nonostante il quadro definito 'emergenziale' dal sindacato, il servizio "è stato garantito solo grazie allo straordinario senso del dovere del personale impiegato – proseguono dal Sap –. Abbiamo colleghi che hanno dovuto svolgere un’infinità di ore consecutive di servizio (anche 24 ore), con un dispendio di energie fisiche e psicologiche che supera ogni ragionevole limite, al solo scopo di assicurare la tenuta dell’ordine e la sicurezza dell’evento".

Secondo il sindacato, è "evidente che tantissime cose non sono andate come dovevano e che un servizio di tale portata – proseguono dal Sap – non può essere affrontato con questo livello di disorganizzazione. Chiediamo pertanto un urgente incontro con i responsabili del servizio di ordine pubblico e i vertici dell’Amministrazione, al fine di analizzare nel dettaglio le criticità emerse e adottare immediatamente correttivi strutturali. È impensabile affrontare futuri servizi con una simile organizzazione".

Infine, il Sap vuole "sottolineare e lodare lo straordinario lavoro, l’abnegazione e la professionalità dimostrata dai colleghi che, nonostante le inefficienze e le condizioni proibitive (una sola pattuglia di controllo del territorio), hanno saputo garantire un esito positivo in termini di contenimento dell’emergenza. Un grandissimo augurio di pronta guarigione ai due colleghi feriti – concludono dal sindacato –, che hanno ricevuto rispettivamente una prognosi di 6 e 21 giorni, a seguito dell’arresto di un soggetto in palese abuso di sostanze stupefacenti, divenuto incontrollabile. Auspichiamo che l’impegno profuso venga riconosciuto anche sul campo dei riconoscimenti premiali". Enrico Agnessi

© Riproduzione riservata

