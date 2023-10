Successo del ’Concerto baratto’. Raccolti 17 quintali di alimenti

Platea gremita e 17 quintali di beni di prima necessità raccolti. È stato un successo il ‘Concerto baratto’, che si è tenuto qualche sera fa al teatro dell’Osservanza. Un importante progetto solidale per la comunità, quello portato avanti dal maestro Maurizio Mastrini, attraverso il quale è stato possibile donare tantissimi prodotti di prima necessità da distribuire ora alle 400 famiglie in disagio economico seguite dall’organizzazione di volontariato ‘No Sprechi’.

Nessun biglietto da acquistare: per poter assistere allo show, bisognava portare cibi a lunga conservazione (olio, biscotti, pasta, riso e legumi su tutti) e prodotti per l’igiene personale e per la casa. Un pubblico molto attento e generoso ha tributato i giusti applausi al pianista Mastrini che come sempre, oltre alla sua musica, ha donato tutta la sua umanità unita a una grande simpatia, interagendo a più riprese con gli spettatori.

"Sono rimasto veramente sorpreso della grande generosità della gente imolese, non mi sarei aspettato questo record di 17 quintali di prodotti raccolti – commenta il maestro Mastrini –. Sono fiero di tutto questo".

Gratificato dalla buona riuscita della serata di venerdì scorso anche Alfonso Bottiglieri, presidente di No Sprechi. "È la prima volta che partecipiamo a un evento del genere e ci ha impressionato moltissimo la partecipazione della cittadinanza – racconta –. Siamo molto soddisfatti anche perché abbiamo avuto la possibilità di far conoscere la nostra realtà".

Il ‘Concerto baratto’, che gira l’Italia ormai dal 2015, è arrivato a Imola su iniziativa e grazie al sostegno di TeaPak. "Grati a tutti coloro che hanno partecipato, al grande maestro Mastrini, a ‘No sprechi’ e all’amministrazione comunale che accoglie seriamente e con impegno le belle iniziative della nostra città – sottolinea Andrea Costa, amministratore delegato dell’azienda –. Città dove sono nato e cresciuto e dove, come società, abbiamo voluto fortemente rimanere. Con la costante voglia di mettere le Persone al centro di tutto ritenendo l’impresa un mezzo per generare e portare valore a tutta la comunità imolese".

Il ‘Concerto baratto’ ha avuto il patrocinio del Comune. "Siamo davvero molto contenti del – conclude Daniela Spadoni, assessora al Welfare –. Ringrazio tutti gli intervenuti, ma soprattutto ringrazio TeaPak per l’opportunità che ci ha donato di sentirci ancora degni dell’appellativo di Imola, quale città generosa e solidale. Ringrazio ‘No sprechi’ e tutte le associazioni che la compongono, nonché tutti i volontari che in esse operano. Ringrazio, inoltre, il maestro Mastrini che ha per primo regalato la sua arte a tutti noi".