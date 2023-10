Sul circuito entra nel vivo il Campionato italiano velocità

Entra nel vivo, dopo le prove libere di ieri, il fine settimana del Civ – Campionato italiano velocità che arriva all’Autodromo per il round conclusivo. In pista Superbike, Supersport 600 NG, Moto3, Premoto3, Supersport 300 e Femminile.

Biglietti in vendita su Ticketone e al museo Checco Costa. Oggi o domani tagliando giornaliero per accesso paddock: intero dieci euro; ridotto per donne, tesserati Fmi e under 18 otto euro (solo in loco o nei punti vendita); gratuito per under 12. Abbonamenti per i due giorni per accesso paddock: intero 15 euro; ridotto per donne, tesserati Fmi e under 18 dieci euro; gratuito per under 12. Le tribune Start 1 e Start 3 aperte oggi e domani.

Per quanto riguarda la categoria Civ Superbike, ci si gioca tutto nelle ultime due gare. A partire davanti ci sarà Michele Pirro. Il pluricampione italiano su Ducati Barni Spark arriva a Imola forte della doppietta di inizio settembre al Mugello. A contendergli il titolo ci sarà ancora Lorenzo Zanetti. La lotta tra i due è apertissima, con Pirro che ha solo nove punti di vantaggio sul rivale. Luca Bernardi (Aprilia Nuova M2) sarà chiamato a difendere il terzo posto nella generale.

Nella Supersport 600 NG, Simone Corsi può chiudere i giochi. Il pilota Yamaha AltoGO, grazie ai due podi del Mugello, si presenta al round finale con 177 punti, 43 in più rispetto all’unico pilota rimasto in corsa per il titolo: Emanuele Pusceddu (Yamaha J Angel).

Nella Moto3, con il titolo già conquistato al Mugello da Vicente Perez Selfa (2WP GP Project) l’attenzione sarà tutta per le restanti posizioni del podio finale. A partire avvantaggiati ci sono Leonardo Abruzzo e Cristian Lolli. Anche la entry class del Civ, la Premoto3, ha già il suo campione: quell’Edoardo Liguori (2WP Pasini) pilota Pata Talento Azzurro Fmi che è a Imola perché impegnato nella European Talent Cup ad Aragon. Alle sue spalle sarà battaglia tra Gabriel Tesini (Brevo AC Racing), Gionata Barbagallo (2WP Pasini) e Pierfrancesco Venturini (Brevo AC Racing).

Nella Supersport 300, con Ieraci già campione i riflettori saranno puntati sulla lotta per le restanti posizioni di vertice. Oscar Nunez Roldan (Kawasaki Guerreri) parte in vantaggio, con 156 punti, 21 in più di Matteo Vannucci. Infine, la novità del Civ femminile. Imola è l’ultimo atto del testa a testa tra Roberta Ponziani (Yamaha) e Sara Cabrini (Kawasaki) per la conquista del titolo.