Sul colle di via Riniera La signora delle peonie "Un angolo di paradiso con 50mila piante"

C’è un angolo di paradiso sulla Riniera. Un angolo di paradiso coloratissimo, che vengono a visitare migliaia di persone all’anno. Anzi no, migliaia in un paio di mesi. I due mesi in cui, aprile e maggio, il verde dello stelo lascia spazio a fiori di debordante bellezza, di ogni cromatura.

È l’universo delle peonie creato con pazienza, devozione e soprattutto lavoro da Lucia Romani, 65 anni, un’origine marchigiana che nell’accento non tradisce neppure dopo decine di anni passati a Castel San Pietro, in quella splendida dimora che spicca nel punto più alto di via Riniera, e che da lì domina la città, guardando verso Bologna. Quando l’immensa e suggestiva villa è passata in eredità al marito, Lucia ha pensato che ci fosse un solo modo per poter vivere lì, in un luogo così ‘ingombrantemente’ ampio. "Far qualcosa in campo agricolo, che potesse non solo piacermi ma anche piacere agli altri, qualcosa di aperto, di visitabile. Sennò – dice volgendo lo sguardo alla villa –, che ci faremmo qui, sempre soli?".

E così, nel 2012, ecco l’idea: le peonie, piante con una storia straordinaria e lontanissima nel tempo, al centro di storie e di leggende secolari, donate ad imperatori e regine, ancor oggi con poteri curativi. "Il nome deriva da Peone, medico degli Dei", precisa Lucia, lei che delle peonie si è innamorata a tal punto da scriverci un libro nel 2021, un libro in cui racconta non solo la storia, ma anche e soprattutto come coltivarle, come mantenerle in vita. "In realtà – sottolinea –, non è troppo difficile ‘accudirle’, sono resistenti e resilienti, ed è uno dei primi motivi che mi ha spinto a iniziare questa avventura".

Ha iniziato a piccoli passi, Lucia, con 100 piantine, che sono diventate un universo di 50 mila piante oggi, sia peonie arbustive che quelle invece da recidere. "Come ho iniziato? Studiando su internet", ammette candidamente, ed è uno studio che continua tutt’oggi, "perché mi rendo conto che non ne so mai abbastanza, anche perché di varietà di peonie io ne ho 300 nei nostri terreni, ma sono infinitamente di più quelli presenti". Le sue peonie, che vengono acquistate e spedite in tutta Italia, hanno fatto da cornice ornamentale anche a diversi eventi della Ferrari, ma è altro ad appagare più di ogni altra cosa Lucia. "La gente che ci viene a trovare qui, a scoprire il nostro lavoro. Che è la stessa che poi torna a casa, pianta le peonie e ci manda orgogliosa le foto. Ecco, il successo più bello e gratificante è quello".

Stamattina doveva arrivare un pullman da Roma, apposta per visitare Peoniamia. "Ne vengono ogni anno in questi due mesi. Avevano anche prenotato l’albergo, ma la pioggia ha fermato tutto", si rammarica. Una pioggia che, così abbondante, non fa certo bene alle peonie. Non resta che attendere giorni migliori, e soprattutto raggi di un sole accecante che illumini il paradiso di colori che guarda dall’alto di via Riniera Castel San Pietro e il suo Cassero.

Claudio Bolognesi