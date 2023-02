Sul palco per amicizia

Oggi, al centro sociale la Stalla di Imola, alle 21, arriva la commedia ‘Basta un po’ … di Entusiasmo!’ del gruppo teatro della Libera Associazione Marconi. Un bel modo per festeggiare i primi 10 anni di attività del sodalizio. Una realtà nata dall’esperienza del comitato genitori della scuola primaria ‘Marconi’ per dare vita ad iniziative volte a creare socialità ed amicizia. Ma anche a sostenere progetti benefici e solidali. Lo spettacolo, scritto da Luca Mengoli e Maila Focante, è già stato portato in scena diverse volte con ottima accoglienza da parte del pubblico. Anche in questo caso, il ricavato dell’offerta libera della serata sarà destinato a finanziare borse di studio organizzate da Afs Intercultura Imola Onlus per esperienze di studio all’estero. La commedia tenta di affrontare con leggerezza tematiche importanti quali la diversità ed i rapporti familiari o intergenerazionali (info e prenotazioni 349.6404151 - www.lam-imola.it).