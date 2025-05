"Sulla Montanara si corre troppo"

"Vivo qui, ma non mi trovo bene. C’è poco lavoro, ma è un problema della zona in generale. Il problema principale è che sulla Montanara le persone guidano troppo veloce, nessuno si ferma. È pericoloso e genera un sacco di rumore". Parole dure quelle della residente Rosaria Aquino, che manifesta la sua insofferenza nel vivere a Ponticelli, segnalando anche come la strada principale sia in parte contribuente al suo disagio. "Credo che sia davvero pericoloso per chiunque che le macchine guidino a quella velocità così folle, bisognerebbe inserire qualche controllo in più" conclude con fermezza la Aquino.