Sulle strade del teatro. Oltre 4.500 spettatori per la rassegna itinerante

E’ stata archiviata alla voce successo l’edizione 2024 del progetto circondariale, nell’ambito dei Distretti culturali della Città Metropolitana di Bologna, dal titolo ‘Nella splendida cornice – Sulle strade del teatro per ragazzi’. I numeri hanno lasciato pochi dubbi: un totale di 4.500 spettatori di ogni età hanno assistito ai 40 spettacoli realizzati sul territorio. La conferma più cristallina della validità di un percorso che ha messo al centro la cultura come comune denominatore tra i dieci Comuni che compongono l’unione. Un programma condiviso che ha evidenziato le tradizioni dei singoli territori portando spettacoli e attività anche nelle zone più periferiche.

Dall’Emilia alla Romagna e dalla montagna alla pianura attraverso l’arteria pulsante della via Emilia tra borghi, centri storici, piazze, parchi, palazzi, sale e teatri. Il fil rouge degli eventi? Il teatro per ragazzi con l’obiettivo di formare un nuovo pubblico e avvicinare i giovani spettatori al fascino del palcoscenico. Un modo originale per forgiare una platea sempre più curiosa in grado di acquisire, con gli opportuni stimoli, una propria coscienza e un proprio gusto nei confronti di questa tipologia di spettacolo. Il teatro per ragazzi, con i suoi diversi linguaggi che comprendono teatro di figura, burattini, prosa, laboratori, acrobatica aerea, teatro danza e incontri con artisti, è diventato l’elemento unificante per accrescere il coinvolgimento degli spettatori più giovani e raggiungere ogni angolo del circondario.

Il progetto, inoltre, ha ottenuto per il 2024 il finanziamento del bando della Regione per il sostegno alla promozione culturale. L’iter, presentato dal Comune di Castel San Pietro Terme in qualità di capofila, è sfociato in un contributo di poco meno di 10mila euro: "Il bilancio è stato positivo e ha rimarcato la bontà di un percorso costruito attorno a più componenti: i giovani, il teatro, la cultura ed il territorio – spiega la sindaca Beatrice Poli delegata alla cultura per il Circondario –. Una proposta diffusa, elaborata dopo l’attenta analisi di vari elementi tra cui l’individuazione di location ospitanti poco note ma suggestive e la loro relazione con il tessuto comunitario esistente, che ha generato stimoli nei nostri ragazzi". E ancora: "La volontà è stata quella di avvicinarli ad un’idea di cultura sempre più a misura di persona – continua –. Un format in grado di abbattere stereotipi ed etichette come quelle che vogliono gli spazi teatrali riservati a pochi eletti".