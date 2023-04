Sulle tracce del bello Territorio in vetrina con la Fondazione

La Fondazione Cassa di Risparmio di Imola in prima linea per la promozione delle bellezze del territorio. Venerdì prossimo, alle 18, a Palazzo Sersanti, verrà "donato alla comunità", come ha sottolineato il presidente Rodolfo Ortolani, quello che è un progetto già avviato da un anno. Si tratta di "Sulle tracce del bello", una nuova piattaforma web nata per valorizzare e scoprire aspetti del territorio romagnolo, dal punto di vista paesaggistico ed artistico, ancora poco noti al pubblico. L’obiettivo è quello di valorizzare turisticamente i luoghi simbolo di Imola, Casola Valsenio, Fontanelice, Castel del Rio, Dozza, Brisighella, Faenza, Bagnara di Romagna, Lugo. Il tutto con un percorso di quindici video dalla durata di cinque minuti (ma ce ne sono in cantiere altri), diretti dal regista imolese Mauro Bartoli.

Lo spettatore verrà ’catapultato’ immediatamente in un luogo o dinnanzi un oggetto, come lo possono essere un giardino, nel caso dello storico Giardino Pasolini Dall’Onda sui colli imolesi, o un monumento, come quello dedicato all’aviatore Francesco Baracca al museo di Lugo, raccontati da chi prova passione verso la bellezza che va a descrivere.

"Si parte da un monumento o un luogo, si esplora dove lo si conserva, svelando infine la persona che lo sta raccontando", spiega Mauro Bartoli, sottolineando che chi racconta assume quindi un ruolo di testimonial "portatore di entusiasmo". Durante il video verrà data la parola anche a un esperto del luogo, come lo può essere il direttore di un museo. La struttura di ogni video è la medesima, simile a una serie televisiva ad episodi. Racconti coinvolgenti fatti da chi, grazie al rumore dei rombi dei motori dell’autodromo imolese, è diventato un ingegnere appassionato di biciclette, fino ad arrivare a romagnoli di adozione che hanno scoperto il nostro territorio grazie all’università. Nella home del sito web è presente una cartina nella quale sono presenti le indicazioni di luogo, contatti, orario di apertura e indicazioni per raggiungere la destinazione.

"Ulteriore ambizione del progetto è quella di far sì che diventi uno strumento utile agli operatori del territorio, per potere utilizzare la piattaforma e incrementare il turismo del nostro territorio", sottolinea il presidente Ortolani. Per chi fosse già incuriosito, al momento questo video sono già in rete all’indirizzo www.sulletraccedelbello.it

Francesca Pradelli