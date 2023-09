’Summer sound’: "Donati 120mila euro . Serviranno a ricostruire e per situazioni critiche"

I grandi protagonisti della scena urban italiana non dimenticano il loro impegno con la beneficenza. È di 120mila euro la somma che Trident Music, organizzatore dell’Imola Summer Sound, il concerto che si è svolto lo scorso 29 luglio in Autodromo, ha donato a Regione e Comune a sostegno delle popolazioni colpite dall’alluvione di maggio.

Il dato è stato reso noto ieri dal Municipio, a due mesi esatti di distanza dallo show, spiegando che il ricavato netto (tolti cioè i costi organizzativi) del concerto al quale hanno partecipato Sfera Ebbasta, Luchè, Shiva e altri è stato di 108.662 euro. Somma che Trident Music ha arrotondato, con un proprio contributo, fino a raggiungere i 120mila euro di cui sopra. La stessa società ha già effettuato, mercoledì scorso, due bonifici: uno di 84mila euro alla Regione e un altro di 36mila euro al Comune.

"Un ringraziamento speciale va a Trident Music e in particolare a Maurizio Salvadori (presidente e amministratore delegato della società, ndr) che ha deciso di modificare le finalità del concerto ‘Imola Summer Sound’, e a tutti gli artisti che si sono esibiti gratuitamente, donando il ricavato a favore delle popolazioni colpite dall’alluvione", affermano il sindaco Marco Panieri e l’assessore all’Autodromo e Grandi Eventi, Elena Penazzi.

Il riferimento è al fatto che lo show, del quale QN – Il Resto del Carlino è stato media partner, non era nato come evento benefico. Inizialmente programmato il 7 luglio come semplice festival dedicato appunto agli astri nascenti della musica trap e rap nel panorama italiano, un’iniziativa per aprire l’Autodromo anche a un pubblico diverso da quello dei concertoni delle grandi star del rock, ha infatti cambiato pelle per dare una mano alla Romagna. Nonostante la discreta riuscita dell’evento, una festa lunga un’intera giornata che ha portato 12mila giovani e giovanissimi nel paddock dell’Autodromo (più di quanti ne fosse riuscita a muovere solo un paio di settimane prima una band storica come i Placebo), non sono mancati distinguo e contestazioni. Un po’ perché ‘Imola summer sound’ ha di fatto rimpiazzato quello saltato (tra le polemiche) con Laura Pausini del 5 agosto; un po’ per i tempi lunghi con i quali è stato comunicato il ricavato del concerto. Non a caso, proprio ieri il M5s aveva incalzato la Giunta a rendere nota la cifra raccolta. Mistero svelato: 120mila euro da dividere tra Regione (84mila) e Comune (36mila).

"La quota di Imola, insieme alle altre donazioni ricevute in questi mesi, sarà destinata a progetti di ricostruzione e situazioni critiche dovute all’emergenza di maggio – concludono Panieri e Penazzi –. A breve renderemo pubblici i dati sulle donazioni e sul loro utilizzo da parte del Comune".

I 120mila euro raccolti con Imola Summer Sound rappresentano infatti solo l’ultimo tassello di un mosaico, quello delle donazioni per gli alluvionati, che da maggio a oggi è stato composto da una miriade di atti di generosità piccoli e grandi. Dalla feste nei centri sociali (quello di Fabbrica ha donato oltre 5mila euro solo qualche giorno fa) fino all’anteprima del Baccanale con le donazioni dei singoli operatori che hanno partecipato all’iniziativa. E poi il carico pesante calato dal mondo della Formula 1, che all’indomani dell’annullamento del Gran premio ha promosso diverse iniziative in grado di raccogliere centinaia di migliaia di euro a favore degli alluvionati con Ferrari, AlphaTauri e Alfa Romeo grandi protagoniste. Il tutto senza dimenticare associazioni e banche del territorio, che mai come questa volta hanno sostenuto la ripartenza.