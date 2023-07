Summer Sound, maratona di sette ore Conto alla rovescia in Autodromo "Il nostro ‘grazie’ ai giovanissimi"

È iniziato il conto alla rovescia per ‘Imola Summer Sound per la Romagna’, ultimo appuntamento dell’Autodromo prima della pausa estiva. Per la prima volta, la scena urban italiana si riunisce in un unico grande evento benefico. Succederà come noto sabato 29 luglio, quando i più importanti nomi della scena attuale rap e trap si esibiranno all’Enzo e Dino Ferrari a sostegno della popolazione della Romagna colpita dall’alluvione.

L’evento nasce dalla volontà di Sfera Ebbasta, Luchè e Shiva di riunire amici e colleghi in un’unica imperdibile giornata che metta la musica al servizio del prossimo. Il ricavato dalle vendite dei biglietti verrà devoluto alla Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile dell’Emilia-Romagna.

I cancelli apriranno alle 16. A partire dalle 17.30 si alterneranno sul palco, per dei veri e propri set, tutti gli artisti che hanno scelto di partecipare gratuitamente all’evento e di destinare l’incasso netto della manifestazione in beneficenza. Previste sette ore di musica dal vivo.

Oltre a Sfera Ebbasta, Luchè e Shiva, saranno protagonisti sul palco Geolier e Massimo Pericolo (nel tondo). E poi ancora tanti giovani artisti destinati a scalare le classifiche: Axell, Bigmama, Digital Astro, Ele A, Finesse, Sethu e Tony Boy.

I biglietti sono disponibili su Ticket Master, TicketOne, Ciao Ticket, Viva Ticket e Boxer. Le tipologie: posto unico 48,30 euro; pit 69 euro; terrazza 230 euro incluso accesso a una postazione sopraelevata nelle vicinanze del palco e quattro drink omaggio.

Radio Ufficiale Radio 105. Il concerto è prodotto e organizzato da Trident Music, in collaborazione con Studio’s, Regione Emilia-Romagna, Comune di Imola, Autodromo Enzo e Dino Ferrari. Media partner QN Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno e Luce!. Con il supporto di Radio Bruno.

"Siamo felici di abbracciare l’idea di Imola Summer Sound per la Romagna, un concerto che in realtà è un festival rivolto alle ragazze e ai ragazzi che quest’anno è dedicato al sostegno dei territori dopo l’alluvione – commenta il sindaco Marco Panieri –. L’idea è ringraziare e omaggiare quelle migliaia di giovani da tutta Italia che in queste settimane hanno preso a cuore la Romagna e tutte le zone colpite dall’acqua, impegnandosi senza sosta e con passione nel fango, nelle case e nelle strade. Tanti cittadini consapevoli ed entusiasti che vogliamo rendere partecipi e accogliere qui a Imola il 29 luglio per una serata di musica sicuramente apprezzata dalle giovani generazioni".