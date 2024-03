Summit Cia-capigruppo: "Il sostegno è bipartisan"

Maggioranza e opposizione unite, almeno per una volta, nel sostegno all’agricoltura. La conferenza capigruppo del Municipio ha incontrato ieri la presidente di Cia-Agricoltori italiani Imola, Luana Tampieri (foto). Presenti il presidente del Consiglio comunale, Roberto Visani; il suo vice Nicolas Vacchi (Fratelli d’Italia); Chiara Sorbello (Pd); Daniele Marchetti (Lega); Alan Manara (Imola Corre); Rebecca Chiarini (gruppo misto). Durante l’incontro, al quale ha partecipato anche l’assessore all’Agricoltura, Pierangelo Raffini, Tampieri ha illustrato i contenuti di un Ordine del giorno che l’associazione sta promuovendo tra le istituzioni affinché vengano sviluppate politiche e azioni a sostegno del mondo agricolo.

"Il documento ha raccolto una sostanziale convergenza da parte di tutti i gruppi presenti – riferiscono dal Municipio – che hanno assunto l’impegno di sottoscrivere unitariamente l’Ordine del giorno che verrà presentato e discusso in una delle prossime sedute del Consiglio comunale".

Soddisfatta la presidente della Cia di Imola. "Sono fiduciosa che questo modo di operare attraverso i canali istituzionali possa essere il modo migliore per portare avanti le nostre istanze – afferma Tampieri –. Auspichiamo per il futuro che vi siano sempre momenti di confronto come questo". Nelle parole di Visani, la protesta degli agricoltori di queste settimane "chiama in causa la politica, la sua capacità di affrontare i problemi e di trovare, con il concorso delle forze sociali, soluzioni praticabili nella prospettiva del bene comune". Secondo Vacchi, la tutela del mondo agricolo "deve rappresentare per tutti noi amministratori una priorità così come lo è per lo stesso governo Meloni".