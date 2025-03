Suoni e narrazioni: la musica si impara da piccoli

Con ‘Musica in Biblioteca’ sono partiti una serie di laboratori per bambini da 0 a 6 anni, tenuti dall’associazione ‘QB Quanto Basta’, dedicati alle sette note nelle sale a scaffali del circondario. Un’iniziativa per promuovere lo sviluppo cognitivo e sensoriale attraverso la lettura e la musica nella prima infanzia. Ogni incontro è caratterizzato da un tema specifico pensato per coinvolgere i più piccoli attraverso suoni, ritmi e narrazione. Tra le attività in programma ci sono ‘Campanelle e pecorelle’, ‘Tollantikiti’, ‘Pentolino magico’ e altri appuntamenti rivolti a diverse fasce d’età.

Gli appuntamenti si svolgeranno nelle biblioteche del distretto culturale imolese grazie alla collaborazione delle istituzioni locali, con il contributo della Città Metropolitana e il supporto dei Distretti Culturali. Un modo per proseguire le buone pratiche avviate dal programma nazionale ‘Nati per la Musica’ finalizzate ad avvicinare precocemente i bambini al mondo dei suoni e in modo più ampio della musica.

Ricchissimo il calendario degli incontri di marzo nelle biblioteche del territorio: Sesto Imolese (6), Toscanella (8), Imola presso la Bim (8), Osteria Grande (15), Castel del Rio (19), Fontanelice (26), Sasso Morelli (27) e Medicina (29). Stessa cosa ad aprile e maggio.

La partecipazione agli eventi in programma è gratuita, con prenotazione consigliata. "Una bella opportunità per introdurre i bambini al linguaggio musicale, in un ambiente accogliente e stimolante, favorendo l’ascolto e la partecipazione attiva – spiega la sindaca con delega alla cultura per il Nuovo Circondario Imolese, Beatrice Poli –. Nelle biblioteche saranno presenti dei consigli di lettura che i genitori potranno prendere in prestito per condividere in ambito domestico l’esperienza musicale con i propri figli".

E ancora: "L’importanza della musica per favorire lo sviluppo cognitivo e sensoriale nella prima infanzia è cosa nota da tempo – aggiunge -. Abbiamo dato sostanza, con una visione congiunta a livello circondariale, ad una proposta culturale uniforme declinata nell’attività quotidiana delle sale a scaffali. Una cultura che incontra i cittadini fin dalla più tenera età per contribuire alla formazione dell’individuo e diventare un prezioso riferimento lungo l’intera esistenza".

