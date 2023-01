Superare la politica dei piccoli aiuti

Marco

Signorini

Amico giornalista, ma non è che la premier Giorgia Meloni è diventata di sinistra? A domandarmelo, mentre mi godevo un sacrosanto caffè al bar, è stato l’umarells di turno, ’perplesso’ (è un eufemismo) per i rincari dei carburanti.

"Ma c’era proprio bisogno di togliere quegli sconti?", mi ha chiesto. "Non è che il governo sta facendo solo quello che chiede l’Europa?".

Al che, sapendo che sarei incorso nella sua ira, ho risposto che la premier ha fatto bene. Il petrolio, nell’ultimo periodo, sta navigando attorno agli 80 dollari al barile. Prezzo raggiunto piuttosto spesso nell’ultimo ventennio senza che nessun governo pensasse minimamente di ridurre le accise. Il punto è un altro: 80 dollari al barile non giustificano prezzi che superano i due euro al litro. Quindi è evidente che qualcuno ci ’marcia sopra’. Non gli esercenti, ovviamente, ma, con tutta probabilità, chi fissa i prezzi a monte come avviene con energia elettrica e metano. Pun e psv sono scesi già da un bel po’ sotto le soglie critiche, ma alzi la mano chi ha visto effetti concreti sulle bollette con una evidente mancanza di trasparenza sul calcolo della quota materia prima.

Quello che dovrebbe fare il governo, quindi, è trovare gli strumenti efficaci per sanzionare chi alimenta il circolo vizioso dell’inflazione. Proseguire invece con sconti e bonus significherebbe semplicemente regalare i soldi della comunità a chi specula.

Anche perché, se l’emergenza si trasforma in normalità, diventa impossibile impostare qualsiasi tipo di riforma, dal settore energetico al fisco.

Quindi ben venga, a mio parere, lo stop ai contributi purché poi si vedano i risultati e cioè meno burocrazia e meno tasse in primis. Già dal 2024, altrimenti avrà ragione il nostro amico del bar.

Le famiglie, in conclusione, hanno bisogno di certezze. Devono sapere che pagheranno meno tasse per anni, non solo per qualche mese grazie a un bonus o a qualche sconto. Non è più tempo di pensare di risolvere i problemi con le lotterie degli scontrini. Servono misure efficaci.