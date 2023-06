Superata l’emergenza Gli sfollati scendono a 40

Lento ritorno alla normalità nelle zone del territorio comunale colpite dall’alluvione. Lo testimonia la riduzione del numero delle persone evacuate. Attualmente restano infatti una quarantina (contro le 130 della scorsa settimana) quelle ancora in attesa di rientrare nella propria abitazione. Di queste, nove sono ospitate in albergo e una trentina ha trovato una sistemazione da parenti e amici.

Migliora, in particolare, la situazione nelle frazioni a Nord della città. Il cimitero di Sesto Imolese, che era stato chiuso nelle scorse settimane perché allagato, dopo essere stato interessato da due eventi alluvionali, per giorni è stato oggetto di un importante intervento di bonifica e di pulizia. Per questo motivo, a partire da oggi, la parte nuova del cimitero sarà riaperta. L’ingresso avviene dal cancello che si trova nella parte del parcheggio. Al momento, il cancello deve essere aperto a mano, perché è ancora scollegato dalla rete elettrica. L’energia elettrica, infatti, è disattivata in tutto il cimitero, per cui le luci votive al momento non funzionano. I tecnici sono al lavoro per ripristinare quanto prima l’intero impianto elettrico, mentre proseguono anche le pulizie nella parte vecchia del cimitero: se le condizioni meteo lo consentiranno, l’area in questione dovrebbe essere riaperta entro questo fine settimana.

Nelle aree colpite dall’alluvione e dalle frane, per quanto riguarda le strade, a Spazzate Sassatelli al momento è aperta a senso unico alternato, causa lavori di pulizia e ripristino, via Cardinala incrocio con strada provinciale 9; via Merlo è aperta solo ai residenti; tutte le altre strade sono riaperte al traffico. Inoltre via Ponticellli Pieve, per chi proviene dalla Montanara è aperta a senso unico alternato, causa frana, per i mezzi fino a 7,5 tonnellate. È invece ancora chiusa via Ponticelli Pieve per chi proviene da Montecatone. Infine, in zona Tre Monti, la via Lola è percorribile a senso unico alternato, nel tratto interessato dalle frane.

"Segnali positivi che non fanno abbassare la guardia e l’attenzione e spingono tutte le forze in campo a proseguire alacremente nel lavoro di pulizia e ripristino – fanno sapere dal Comune –, per fare sì che ad oltre un mese dalla prima alluvione si possa ritornare ad una condizione di normalità".