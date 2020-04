Imola, 14 aprile 2020 – Annullata la gara del campionato mondiale Superbike in calendario l’8-10 maggio in Autodromo, per la quale nei giorni scorsi si era parlato di un possibile posticipo. Lo annuncia Formula Imola parlando di “decisione difficile e dolorosa, dovuta all’emergenza Coronavirus, ma che non può non tenere conto di un profondo senso di responsabilità per la sicurezza e la salute non solo delle migliaia di spettatori che da anni affollano paddock e tribune dell’impianto, ma anche degli addetti ai lavori, che vanno assolutamente tutelati”.

Formula Imola si dice “già al lavoro" con gli organizzatori di Dorna "per riportare questo fantastico evento sportivo nel 2021, con ancora maggiore entusiasmo e impegno, pronti a regalare l’ennesimo grande spettacolo a tutti gli appassionati”.



Per quanto riguarda il rimborso dei biglietti degli eventi annullati per l'emergenza Coronavirus Covid-19, il decreto legge n.18 del 17/03/2020 “prevede per l’organizzatore la possibilità di rilasciare ai possessori di un titolo di accesso inerente all’evento un voucher pari all’importo del biglietto da utilizzare entro un anno dall’emissione”, ricordano da Formula Imola. In questo senso “Ticketone e gli altri circuiti di vendita, sono attualmente al lavoro per impostare l’emissione di tali voucher tramite le proprie piattaforme – fanno sapere dall’Autodromo”, e congiuntamente a loro daremo comunicazione su come usufruire di questa opportunità appena possibile.