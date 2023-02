Superbike e concerti, ultimi ritocchi al calendario senza Berrettini & Co

Saltato il torneo di tennis, restano due i nodi nella stagione 2023 dell’Autodromo. Il primo, quello da sciogliere con più urgenza, riguarda l’atteso ritorno del campionato mondiale di Superbike in riva al Santerno. La data cerchiata di rosso ormai da mesi nell’agenda di Formula Imola per riabbracciare le moto derivate dalla serie di produzione, che mancano in città dal 2019, è il fine settimana del 14-16 luglio.

L’inizio della rassegna mondiale è però ormai alle porte: il calendario della Superbike è pronto e si aspetta solo il ‘sì’ dell’Enzo e Dino Ferrari per l’inserimento di una nuova tappa iridata. La trattativa è da tempo in dirittura d’arrivo, ma serve lo sprint finale. La questione, anche in questo caso, è neanche a dirlo tutta economica. Investire sulla Superbike, mettendo sul tavolo i circa 300mila euro necessari ad assicurarsi l’evento (cifra dalla quale rientrare solo in parte dalla vendita dei biglietti), renderebbe infatti ancora più difficile chiudere in utile il prossimo bilancio di Formula Imola. Ma gli appassionati di moto, dopo un 2022 tutto all’insegna delle auto, spingono: nel 70esimo anniversario della fondazione del circuito, nato per le due ruote, chiedono uno spazio tutto per loro.

Ci sono poi le strutture ricettive, per le quali una Superbike non è poi così lontana a livello di team e addetti ai lavoro da una Formula 1. Vanno ascoltate, in quanto hanno già messo in conto da tempo che non potranno contare sui grandi eventi musicali dello scorso anno. E proprio quello dei concerti è il secondo grande punto interrogativo in vista della prossima stagione. Il 2023, a differenza di un 2022 che ha ereditato i grandi eventi già in scaletta nel 2019 (quando sembrava che i lavori allo stadio Dall’Ara fossero imminenti e dunque Imola ha fatto il pieno) e poi slittati causa pandemia, sarà un anno di transizione. I nomi ufficializzati fin qui (Sfera Ebbasta il 7 luglio e Placebo il 14 dello stesso, ideale prologo al ritorno delle moto) non sono da adunata oceanica tra paddock e collina Rivazza, ma da palasport. E il quadro di generale ridimensionamento cambierà poco anche nell’eventualità, sempre più concreta, di un ulteriore show di Salmo, mentre il progetto di portare a Imola Gianni Morandi sembra tramontato. Il rapporto tra Comune e promoter è però ben saldo, e c’è il patto per un 2024 di nuovo griffato da nomi di primissimo piano.

e. a.