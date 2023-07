Superbike Imola 2023, la mappa delle strade chiuse

Imola, 14 luglio 2023 – Il ritorno del campionato mondiale Superbike, da oggi a domenica in Autodromo, porta con sé l’inevitabile pacchetto di modifiche alla viabilità che caratterizzano tutti i grandi eventi del circuito, tra strade chiuse al traffico e parcheggi che diventano a pagamento per l’occasione.

Già da ieri e fino a domenica sera divieto di sosta con rimozione nel quadrante Nord-Ovest di piazzale Leonardo Da Vinci e nelle aree ex Frantoino ed ex Frantoio, entrambe in via Pirandello. Lo prevede l’ordinanza firmata dal comandante della polizia locale, Daniele Brighi. Dalle 7 di questa mattina scatterà poi il consueto stop alle auto che riguarderà viale Dante (tratto da via Fratelli Rosselli all’intersezione con via Pirandello-via Graziadei), via Fratelli Rosselli; via Galli; via Atleti Azzurri d’Italia; via Musso; via Kennedy; viale dei Colli, nel tratto compreso fra l’intersezione con via Musso e via Ascari.

Torna anche l’istituzione del doppio senso di marcia sull’intero tratto di viale Dante, con conseguente soppressione della corsia preferenziale e divieto di sosta sul lato Ovest. Stop al transito auto e divieto di sosta anche lungo le vie Pirandello (nel tratto compreso tra via Boccaccio e viale Dante), Graziadei (tra viale Dante e via Manzoni), Tabanelli (tra via Goldoni e via Graziadei).

Via le auto anche dai parcheggi di via Musso; via Tabanelli (PalaRuggi), piazzale Sambri; area ‘spettacoli viaggianti’ via Pirandello; banchina stradale via Tiro a Segno da via delle Lastre al ponte Tosa sul Santerno; via Oriani; via Guicciardini; parcheggio via Graziadei; parcheggio via Ascari (maneggio Cisi).

Divieto di sosta (eccetto disabili) anche nelle seguenti vie: piazzale Leonardo Da Vinci (quadranti Nord-Est, Sud-Est e Sud-Ovest); area parcheggio via Dei Colli all’incrocio con via Ascari; parcheggio via Santerno fianco area verde Chico Mendes. In via Romeo Galli e nel tratto di via Kennedy tra il monumento a Gilles Villeneuve e il cancello di ingresso al parco Acque Minerali possono invece sostare solo le moto.

Solo per la giornata di domani, divieto di sosta con rimozione in davanti al civico 2 di viale D’Agostino dalle 7 alle 16. Da quanto previsto dall’ordinanza sono esclusi i residenti (limitatamente ai percorsi più brevi di ingresso e uscita dalle zone interdette), i possessori di biglietto di ingresso per l’Autodromo e le persone ed i veicoli specificamente autorizzati.