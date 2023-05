Superbike, prezzi scontati fino al 15 giugno

Al via ieri mattina, come annunciato alla vigilia, la prevendita dei biglietti per la tappa imolese del campionato mondiale Superbike in programma dal 14 al 16 luglio in Autodromo. Prezzi scontati fino al 15 giugno. Disponibili sia i tagliandi di ingresso giornalieri che l’abbonamento ai tre giorni di un evento atteso in riva al Santerno ormai dal 2019.

Nel primo caso, il costo dei biglietti varia a seconda dei giorni della manifestazione. Per venerdì 14 disponibile un biglietto circolare tribune + paddock a 16,50 euro. Per sabato 15 si va dai 31,50 euro del prato Rivazza ai 52 euro delle tribune di partenza. Supplemento paddock 21,50 euro. Superbiglietto Start Partenza 1 + Paddock + Pitwalk 94 euro. Domenica 16 prezzi da 42 a 62 euro. Superbiglietto Start Partenza 1 + Paddock + Pitwalk 104 euro. Abbonamenti tre giorni da 88 a 94 euro. Superbiglietto Start Partenza 1 + Paddock + Pitwalk 135 euro. Ingresso omaggio fino a 12 anni venerdì 14, sabato 15 e con abbonamento ai tre giorni.

I biglietti sono acquistabili esclusivamente sul sito Internet Ticketone.it e nei centri autorizzati Ticketone.