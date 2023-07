Superbike tra motori e musica rock "Un weekend da 60mila presenze"

di Enrico Agnessi

Si annuncia infuocato il fine settimana dell’Autodromo, arrivato al giro di boa stagionale senza aver ospitato ancora nessuno di quei grandi eventi che avevano invece caratterizzato l’indimenticabile 2022. Le incognite maggiori legate al ritorno della Superbike, attesa da venerdì a domenica in quel circuito dal quale manca ormai dal 2019, sono il caldo torrido (c’è il rischio che in tanti decidano di disertare l’evento all’ultimo minuto) e la coesistenza tra il Mondiale riservato alle moto derivate dalla produzione di serie e il concerto (venerdì) dei Placebo. Una vera scommessa, quella dell’abbinamento tra musica e velocità, che almeno in riva al Santerno è senza precedenti.

"Speriamo di raggiungere le 60mila presenze nel fine settimana", manda a dire il direttore dell’Autodromo, Pietro Benvenuti. Piccola specifica sul dato relativo all’afflusso: nel calcolo complessivo dei partecipanti all’evento vanno considerati, come sempre accade in questi casi, non solo i biglietti venduti, ma anche abbonamenti all’intero weekend (valgono ‘triplo’ quando si parla di conteggiare le presenze da venerdì a domenica) e soprattutto qualche migliaio di addetti ai lavori. Nel 2019, nonostante Gara-2 annullata causa maltempo, venne superata quota 72mila nei tre giorni, mentre lo scorso giugno a Misano il weekend della Superbike si è chiuso con 70.815 presenze.

"Il periodo è particolare, non è semplice portare qui tanta gente – ammette Benvenuti –. Contiamo molto sull’arrivo dei motociclisti, potranno godersi un grande spettacolo. Il caldo? Per il sole ci sono i cappellini, ma abbiamo anche tribune coperte e tanto spazio verde. La sfida sarà quella di far convivere i due eventi, Superbike e concerto. Si tratta di un esperimento che potrebbe rappresentare una grande innovazione per il futuro".

Serviranno ordine e tanta organizzazione. Dopo il prologo di domani pomeriggio in piazza Matteotti, con i piloti a scuola di piadina dallo chef Max Mascia, da venerdì si scende in pista. Confermati, per quanto riguarda la Superbike, i tre ingressi: viale Dante, Tosa e Rivazza. Aperte le tre tribune centrali, le due in cemento della Tosa, una alle Acque minerali, collina e prato della Rivazza. Pagamento un supplemento, si accede al paddock e alla pit-lane.

Rispetto alla Formula 1, il numero dei parcheggi a pagamento allestiti è per forza di cose nettamente inferiore. Ci sarà però il campeggio in via Tiro a Segno. Ieri il sindaco Marco Panieri ha firmato la consueta ordinanza anti-bagarini. Intendiamoci: di biglietti ce ne sono a iosa, ma probabilmente si vogliono evitare rivendite a prezzi gonfiati dei tagliandi acquistati sfruttando le numerose promozioni che hanno caratterizzato le scorse settimane.

Il programma del primo giorno di Superbike, quello in cui secondo le previsioni meteo l’afa è desinata a dare una breve tregua, è dedicato alla doppia sessione di prove libere: 10.30-11.15 e 15-15.45. A seguire, l’apertura dei cancelli per gli ottomila fan dei Placebo: ingresso unico in viale Dante (Rivazza chiusa), passaggio lungo la pit-lane e alle 21 inizio show nel paddock 2 con il palco che dà le spalle al centro medico.

All’indomani, moto di nuovo in pista. Un sabato tra prove libere (9-9.30), l’attesa Superpole (11.10-11.25) e Gara-1 alle 14. Domenica, sempre alle 14, Gara-2. Il fine settimana della Superbike a Imola verrà trasmesso interamente da Sky Sport MotoGp. Le due gare andranno in chiaro anche su Tv8, che domenica alle 13 manderà in differita anche l’appuntamento con la Superpole.