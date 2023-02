Superbonus, trovare il giusto equilibrio

Marco

Signorini

altro problema riguarda il ’principio’ del ’tanto paga Pantalone’. Con una percentuale talmente elevata di rimborso si è resa inutile la contrattazione tra azienda e committente facendo volare i prezzi delle materie prime, già a livelli molto elevati a causa di congiunture internazionali note. A complicare le cose ci si è messa anche la cessione del credito, concessa a chiunque, anche a chi in banca aveva e ha conti a cinque o sei zeri. A questo punto, però, non si deve gettare via il bambino con l’acqua sporca. E la soluzione potrebbe essere il tanto declamato Isee. Perché non usarlo per determinare le percentuali dei vari bonus che salirebbero o scenderebbero in base alla situazione reddituale. Sarebbe inoltre il sistema ideale anche per decidere chi ha diritto o meno alla cessione del credito. Rimborsare la quasi totalità dei lavori di efficientamento a chi da solo non ce la può fare non è una scandalo. Permettere di rifare casa gratis a chi ha stipendi da 7-8mila euro al mese, invece, non è proprio da ’progressisti’ come si dichiarano coloro che hanno ideato il Superbonus.