Superbonus, trovare il giusto equilibrio

Marco Signorini

Una misura che ha indubitabilmente contribuito a rimettere in moto l’economia dopo il crollo dovuto al Covid e a ridare linfa a un settore, quello dell’edilizia, in perenne difficoltà. La ’filosofia’ del Superbonus era e resta senza dubbio apprezzabile, ma il grosso problema è dovuto al modo in cui è stata calata nella realtà. Il primo dubbio è di natura etica: ha senso restituire addirittura il 110% della spesa al milionario di turno che, avendo capienza fiscale, oltre a rifarsi la casa gratis, ci guadagna pure dei soldi senza ovviamente dover ricorrere alla cessione del credito?