Supereroi della porta accanto a Castel Guelfo: le loro voci alla Giornata del Dono 2023

Castel Guelfo strizza l’occhio alla solidarietà con le celebrazioni della Giornata del Dono 2023. Dopo i consensi dell’antipasto dello scorso 30 settembre in biblioteca comunale, con le lettrici volontarie di Nati per Leggere impegnate in un ciclo di letture a tema, è tutto pronto per il bis. Spazio all’iniziativa ‘Il valore del dono’, in agenda alle ore 10 del 7 ottobre nella Sala del Consiglio di Palazzo Malvezzi-Hercolani, con le testimonianze dei rappresentanti delle associazioni del territorio raccolte dai giovani reporter di RadioImmaginaria. Ospiti Roberto Morgantini, ideatore della Cucine Popolari di Bologna, il presidente di Volabo, Mauro Bosi, e Gianluca Benini che dirige il Banco Alimentare Emilia-Romagna. Ma saranno coinvolti anche i referenti locali di Avis, Caritas, Arci, Associazione Volontari e il gruppo di Protezione Civile di Castel Guelfo schierato in prima linea durante l’alluvione. Senza dimenticare la collaborazione dell’Istituto Comprensivo Dozza-Castel Guelfo. "Le associazioni guelfesi si attivarono già nel 2019, con l’organizzazione di un bel momento partecipato in municipio, per omaggiare questa ricorrenza istituita in Italia dal 2015 – racconta la vicesindaco Anna Venturini –. La pandemia, poi, ha bloccato tutto. Come amministrazione saremo presenti all’evento per un doveroso ringraziamento alle persone che dedicano parte del proprio tempo libero alla collettività". Non solo. "Parliamo di realtà che vanno ascoltate e supportate perché capaci di generare azioni positive per il prossimo – conclude –. L’appuntamento, oltre alla novità della presenza di RadioImmaginaria, registrerà il coinvolgimento degli studenti della primaria e secondaria ‘Giovanni Paolo II°’. Allievi che poi svilupperanno in classe, nel corso dell’annata didattica, le preziose tematiche trattate".

Mattia Grandi