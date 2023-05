Suzuki bike day benefico L’evento in Autodromo aiuterà gli alluvionati

Il Suzuki bike day non lascia. Anzi, è proprio il caso di dire che ‘raddoppia’. La terza edizione dell’evento pensato per gli amanti dei pedali, che lo scorso anno registrò ben 1.800 iscritti, resta infatti confermata per sabato 8 luglio in Autodromo. Ed è pronta a includere anche la Romagna colpita dall’alluvione tra i beneficiari della raccolta fondi solidale collegata alla manifestazione.

La decisione di non annullare l’evento "è stata presa in accordo con le istituzioni e con le amministrazioni coinvolte – spiegano da Suzuki –, con il chiaro intento di sostenere l’economia locale, la ripresa delle attività commerciali e, per quanto possibile, il rapido ritorno a una normalità, credendo fortemente nella capacità di reazione della popolazione coinvolta".

Come ulteriore segno di supporto, la Casa di Hamamatsu devolverà a favore della Regione Emilia-Romagna la medesima cifra raccolta tra gli iscritti e destinata a Dynamo Camp raddoppiando quindi i contributi benefici. La quota di iscrizione minima di cinque euro, sarà interamente devoluta in beneficenza a favore di Dynamo Camp, il primo camp di terapia ricreativa nato in Italia per i bambini affetti da patologie gravi o croniche.

Sarà inoltre possibile iscriversi con una quota di 20 euro che comprende oltre alla quota di iscrizione devoluta in beneficenza a Dynamo Camp, la maglia tecnica di Alè Cycling, disegnata dal Centro stile di Suzuki. Chiunque è libero di alzare liberamente l’offerta al Dynamo Camp e, facendo del bene ai bambini meno fortunati, si aiuterà indirettamente anche l’Emilia-Romagna, dato che Suzuki verserà la stessa cifra alla Regione, la quale impiegherà i fondi per interventi nelle zone più segnate dalle piogge e dalle inondazioni.

Tra gli invitati che hanno già confermato la presenza Davide Cassani, ex ct della Nazionale di ciclismo e presidente di Apt Emilia Romagna, Alessandro Petacchi, primo ciclista in grado di vincere in un solo anno almeno due tappe in ciascuno dei tre grandi Giri, Sonny Colbrelli trionfatore nel 2021 della Parigi-Roubaix, Silvia Zanardi, vincitrice del titolo europeo Elite 2022 di americana e del titolo europeo Under-23 2021 in linea. E ancora Filippo Baroncini, campione mondiale su strada U23 nel 2021, Giada Borgato ex ciclista professionista, campionessa italiana nel 2012 e attualmente voce del ciclismo rosa, Moreno Argentin, ex campione del mondo nel 1986.