Suzuki bike day da favola. Oltre duemila presenze. All’Autodromo è festa

Il Suzuki day cala il poker. E anche quest’anno la manifestazione non competitiva organizzata dalla casa automobilistica nipponica, dedicata agli amanti della bici e arrivata appunto alla sua quarta edizione, è stata un successo. Una marea umana quella che, ieri mattina, si è lasciata alle spalle il rettilineo del circuito (percorso in senso orario, e dunque al contrario rispetto ad auto e moto) per imboccare le colline attorno al tracciato. Duemila presenze superate già alla vigilia, con le iscrizioni online che si sono chiuse a quota 2.211. E tanti altri hanno aderito tra venerdì e ieri, quando era possibile registrarsi all’evento direttamente all’Enzo e Dino Ferrari. La partecipazione all’evento consentiva di sostenere la Fondazione Dynamo Camp, che offre gratuitamente programmi di terapia ricreativa a bambini e ragazzi dai 6 ai 17 anni affetti da patologie gravi o croniche, alle loro famiglie e ai fratelli e sorelle.

Un tracciato emozionante ricco di salite sfidanti e paesaggi mozzafiato, quello messo a punto per Suzuki da Davide Cassani, ex ct della Nazionale di ciclismo, presidente dell’Apt Emilia Romagna, pure lui presente all’iniziativa di ieri. Un percorso che ha ricalcato buona parte della seconda tappa (in programma domenica 30 giugno) del prossimo Tour de France.

I partecipanti hanno completato l’anello di 28,5 km del percorso su cui si è svolto il Campionato del mondo di ciclismo su strada del 2020, con l’aggiunta di un ulteriore tratto per un totale di circa 53,5 km. Sempre suggestive le salite del Gallisterna e del Mazzolano, con pendenze fino al 16 per cento. Tre i punti di ristoro allestiti: uno in Autodromo, uno a Brisighella e uno a Riolo Terme. Era possibile partecipare al ‘Suzuki bike day’ con qualsiasi tipologia di bicicletta: mountain-bike, due ruote elettrica, a pedalata assistita, con carrellino per bimbi o animali. Per i più piccoli, tante attività proposte nel paddock nel corso della mattinata di sport.

Il prossimo appuntamento in Autodromo, per gli amanti del ciclismo, è come detto assolutamente da non perdere: domenica 30 giugno in città passa infatti il mitico Tour de France, la più grande competizione di ciclismo a tappe del mondo. Gli appassionato potranno vedere all’opera campioni del calibro del danese Jonas Vingegaard, vincitore dell’edizione 2023, gli sloveni Tadej Pogacar e Primoz Roglic, i belgi Remco Evenepoel e Wout van Aert, l’olandese Mathieu van der Poel, campione del mondo in carica.

Tutto finito? Macché. Mercoledì 10 luglio, partirà da Imola la quarta tappa del Giro d’Italia Women, la versione femminile della Corsa rosa. La tappa misurerà 133 km e prenderà il via in direzione Castel Bolognese, per concludersi poi a Urbino dopo aver toccato le province di Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini. Il Giro d’Italia Women si svolgerà dal 7 al 14 luglio; nel 2023 è stato vinto dall’olandese Annemiek van Vleuten.