Suzuki bike day, in tremila alla festa "Punteremo ancora su eventi così"

Grande successo per la terza edizione (la seconda imolese) del Suzuki Bike Day. Oltre tremila i partecipanti, con centinaia di iscrizioni arrivate negli ultimi due giorni che hanno portato gli organizzatori quasi a raddoppiare i numeri dello scorso anno. A guidare il gruppo, ieri mattina in Autodromo e poi in collina, l’ex ct della Nazionale azzurra, Davide Cassani.

Particolarmente suggestivo il tracciato scelto dallo stesso Cassani. Un anello di 41,3 km che comprendeva l’asfalto dell’Enzo e Dino Ferrari e il percorso impiegato in occasione dei Mondiali 1968 e 2020, con le salite dei Tre Monti e della cima Gallisterna, dopo aver affrontato la salita del Mazzolano da Riolo Terme in direzione Imola, affrontando un dislivello totale di 710 metri e pendenze massime del 16%. I corridori hanno toccato anche uno dei tratti lungo i quali, nel 2024, sfrecceranno per la prima volta i protagonisti del Tour de France.

Tre i punti di ristoro nei quali gli atleti hanno potuto rifocillarsi durante il giro: uno in Autodromo, uno sulla salita del Mazzolano e uno sulla cima Gallisterna. L’evento non era competitivo e chiunque poteva partecipare al Suzuki Bike Day, con qualsiasi tipo di bicicletta, muscolare o a pedalata assistita. Oltre a Cassani, hanno partecipato all’evento anche gli atleti azzurri delle Nazionali degli sport del ghiaccio, di rugby e di triathlon.

Un successo tanto grande ha dato una enorme spinta anche all’aspetto solidale della manifestazione. Dopo l’alluvione delle scorso mese di maggio, che ha costretto gli organizzatori a rivedere il tracciato nella parte del versante ravennate, Suzuki ha annunciato già da tempo che verserà la stessa cifra raggiunta grazie alle iscrizioni (e destinata al Dynamo Camp, primo camp di terapia ricreativa in Italia per i bambini affetti da patologie gravi o croniche) alla Regione Emilia-Romagna per sostenere le popolazioni colpite dal maltempo.

Soddisfazione evidente in Autodromo, che tra meno di una settimana ospiterà il ritorno della Superbike. Sorride Formula Imola, rappresentata ieri dal direttore generale Pietro Benvenuti. Ma sorride anche il Comune, con il sindaco Marco Panieri e l’assessore Elena Penazzi arrivati ieri mattina all’Enzo e Dino Ferrari per salutare i corridori in partenza.

"Voglio congratularmi con Suzuki Italia, con il presidente e amministratore delegato Massimo Nalli, con lo staff e tutti i volontari per la grande riuscita dell’edizione 2023 del Suzuki Bike Day – manda a dire il primo cittadino –. Abbiamo superato i 3mila partecipanti, quasi raddoppiando i numeri dello scorso anno (1.800 iscritti, ndr) e l’esito rappresenta davvero un risultato importante che ci dice di continuare a investire su queste manifestazioni".

Insomma, una grande festa che come si diceva all’inizio non ha dimenticato di dare una mano chi in questa fase è rimasto indietro. "È stato un’occasione anche per vivere l’Autodromo in un’ottica solidale nei confronti dei territori colpiti dalle alluvioni – sottolinea infatti il sindaco Panieri –. Una bella giornata di sport, partecipata sia da atleti e sia da famiglie, con campioni sportivi che hanno aperto il percorso. Siamo grati a Suzuki Italia perché continua a sostenere la Sport Valley dell’Emilia-Romagna e Imola, dando l’opportunità di vivere quei percorsi collinari che furono dei Mondiali di Ciclismo 2020 e che saranno del Tour de France nel 2024".