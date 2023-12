Svelato il nuovo Cau. Assistenza per casi urgenti ma non gravi: "Potenziamo la sanità"

L’obiettivo è raggiungere i 17mila accessi all’anno (una media di 47 al giorno), assorbendo così tutte le prestazioni a libero accesso erogate fino a pochi giorni fa dalla Continuità assistenziale diurna, più l’80% dei codici bianchi e verdi che oggi arrivano al Pronto soccorso da Imola, Mordano e Vallata del Santerno.

Inaugurato ieri mattina, dopo giorni di polemiche che hanno visto protagonisti gruppi di opposizione, associazioni di cittadini e sindacati, il nuovo Centro di assistenza urgenza (Cau) al padiglione 15 dell’ospedale vecchio. Garantirà la copertura medica e infermieristica per bisogni di salute urgenti, ma non di emergenza, dalle 8 alle 20, sette giorni su sette, gratuitamente. Una struttura analoga nascerà presto anche a Castel San Pietro Terme, sulla scorta di un’altra dozzina già inaugurate in Emilia-Romagna nelle scorse settimane.

"Sappiamo quanto in questo periodo i servizi di emergenza e urgenza siano presi d’assalto dai cittadini perché è ora che si concentrano le patologie respiratorie – sottolinea il direttore generale dell’Ausl, Andrea Rossi, a margine del taglio del nastro – . E quindi abbiamo bisogno di decongestionare i servizi ospedalieri che sono chiamati a rispondere in primis alle emergenze".

Almeno nelle intenzioni, il Cau rappresenta per il territorio imolese un’evoluzione delle esperienze locali degli ambulatori di assistenza primaria ad accesso diretto (Continuità assistenziale diurna), arricchito dalla presenza infermieristica per la valutazione rapida del paziente all’ingresso e dalla possibilità di eseguire alcuni esami diagnostici (elettrocardiogramma, ecografia, esami di laboratorio di base).

"Il Cau è un riferimento territoriale per i cittadini che hanno un bisogno di salute a bassa criticità – sintetizza Raffaele Donini, assessore regionale alle Politiche per la salute –. Se una persona avverte un dolore toracico o un sintomo importante, il canale deve assolutamente rimanere il 118; ma per tutte quelle necessità che un cittadino avverte come urgenti, che però non hanno una sintomatologia importante, può accedere gratuitamente qui. E troverà una risposta".

Come già accennato, quella all’ospedale vecchio è solo l’ultima di una serie di strutture di questo tipo inaugurate in giro per la regione. "In neanche un mese di attività, i dodici Cau che abbiamo aperto hanno già superato i 10mila accessi – rivendica l’assessore Donini –. E una parte di questi, erano indirizzati verso il pronto soccorso pur non avendo una sintomatologia importante. Un 10-15% di queste persone avevano sottovalutato i propri sintomi, o comunque i medici hanno ravvisato per loro un dubbio diagnostico che le ha portate negli ospedali hub che sono il riferimento del Cau. E qui il tempo medio di attesa è circa due ore, quando invece sappiamo come, per le patologie a bassa criticità, i tempi del pronto soccorso siano molto più dilatati". Da più parti, tuttavia, si contesta ormai da settimane la lontananza della nuova struttura rispetto all’ospedale nuovo. "Il Cau si fa qui perché questo è il suo luogo – è la replica di Donini –. È stato pensato innanzitutto per potenziare il territorio". L’organico di base, al padiglione 15, è di un medico e di un infermiere per turno, con la possibilità di un supporto medico aggiuntivo in caso di particolare afflusso.

"Il Cau è il modo migliore per ridurre le attese – conclude il sindaco Marco Panieri –. Questa struttura a due passi dal centro, facilmente raggiungibile e comunque vicina all’ospedale, può essere un elemento utile per dare risposta ai tanti codici verdi e bianchi che si registrano ogni giorno anche sul territorio".