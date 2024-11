Svelato il nuovo Kartodromo: investimento da otto milioni, darà lavoro a quaranta persone

Imola, 26 novembre 2024 – Un investimento privato da otto milioni di euro, che porterà alla creazione di 40 posti di lavoro e vedrà impegnate ditte locali nella sua realizzazione. Presentato ufficialmente ieri, con un evento ad hoc in Autodromo, il progetto del nuovo kartodromo di via Molino Rosso. La struttura, che nascerà nella seconda metà del 2025 a due passi dall’autostrada A14, sarà realizzata da Vki, marchio della società Kartland, già proprietaria di un impianto analogo in Veneto. Proprio i numeri del kartodromo con sede ad Altavilla Vicentina fanno ben sperare gli investitori: 226mila clienti unici registrati dal 2008 al 2023, per un totale di oltre mezzo milione di corse generate (65mila solo lo scorso anno). In via Molino Rosso si potrà scendere in pista in ogni stagione, a prescindere dal meteo. Il tracciato sarà lungo 1.250 metri e avrà tre diversi assetti a seconda che ci sia bello o cattivo tempo: c’è infatti anche un percorso completamente al coperto, su tre livelli (per un totale di 750 metri), da utilizzare in caso di pioggia. La struttura al coperto sarà grande 4mila metri quadrati: qui troveranno spazio anche le aree dedicate ad accoglienza, cassa e briefing pre-corsa. L’area box ospiterà la flotta di 43 kart a motore termico: 30 per adulti, 12 per bambini e uno (con comandi al volante) per persone con disabilità.

Un momento della presentazione, condotta dalla giornalista di Sky Federica Masolin e con Matteo Bobbi e Vicky Piria (foto Isolapress)

Attorno alla pista ci saranno bar, area cibo e bevande che affaccia su una terrazza esterna di circa 200 metri quadrati, sala polifunzionale per eventi e riunioni di 250 metri quadrati. Completano il quadro un parcheggio esterno da circa 90 posti auto e un’area verde da oltre 5mila metri quadrati, con possibilità da alcune zone di assistere alla corsa attraverso una vetrata di 20 metri con visuale sulla pista. “Per gestire le mansioni giornaliere e l’attività serale della pista verrà assunto un team con mansioni suddivise tra area accoglienza, manutenzione quotidiana, bar e marshal di pista – spiegano da Vki –. Per ognuna di queste mansioni verrà avviato un percorso di formazione dedicato. Una volta a regime completo, prevediamo che il team possa rispecchierà, numericamente e professionalmente, quello attivo nella sede di Altavilla dove, tra personale full time e part time, giornaliero e serale, è attiva una squadra di oltre 40 dipendenti”.

Sempre secondo i piani degli imprenditori vicentini, “tutti i lavori relativi alla struttura e all’area che ospiterà il kartodromo saranno realizzati da imprese già attive sul territorio imolese o comunque insediate nella zona”. Da qui la soddisfazione del sindaco Marco Panieri, che durante l’evento presentato ieri mattina al museo Checco Costa dalla giornalista di Sky Sport, Federica Masolin, e al quale hanno partecipato due dei volti più noti della F1 in tv come Matteo Bobbi e Vicky Piria (entrambi ambasciatori del marchio Vki), ha parlato di “grande progetto che parte da tanta passione”.

IL kartodromo sorgerà in via Molino Rosso a Imola, vicino all'A14

E poi c’è la questione economica. Oltre all’indotto di cui sopra, non va dimenticato che i soli oneri di urbanizzazione pagati dal privato al Municipio per poter realizzare l’opera, contestata nelle scorse settimane dalle forze politiche di opposizione quando in Consiglio comunale è stato approvato l’iter urbanistico, ammontano a un milione di euro circa. Una parte di tale somma gli investitori potranno però scomputarla. E cioè destinarla al Municipio attraverso la realizzazione di opere per migliorare la viabilità dell’area.

“È un progetto importantissimo che va a completare l’offerta dell’Autodromo con una parte di divertimento accessorio che a noi mancava”, commenta Pietro Benvenuti, direttore generale del circuito. “Non vediamo l’ora di farci conoscere – le parole di Matteo Zanettin, responsabile generale Vki –. Porteremo a Imola il meglio che abbiamo da offrire. Il 69% dei clienti che arrivano oggi ad Altavilla Vicentina provengono da fuori provincia e regione: saremo un volano anche per le attività di questo territorio”.

Sessioni ogni mezz’ora: come funzionerà

Come funzionerà il nuovo kartodromo in via Molino Rosso? Il format ideato da Vki prevede, inizialmente, un briefing pre-corsa dove a tutti i partecipanti viene illustrato il regolamento e le regole basilari per scendere in pista. A quel punto è il momento dell’esperienza in pista vera e propria, che si compone di 7 minuti di qualifica e 18 minuti di corsa. "Questo permette di offrire alle persone un’esperienza paragonabile a quella vissuta nel motorsport e, allo stesso tempo, fa sì che il team possa essere sempre al fianco del cliente – assicurano da Vki –. Oltre a mantenere sotto controllo ogni momento dell’esperienza sul kart con i marshal di pista”. Orari di apertura: adulti (dai 15 anni compiuti) tutte le sere con orari che variano durante il weekend; per i ragazzi e le ragazze (dai 7 ai 14 anni) sono previste delle speciali sessioni in pista durante il weekend in orario pomeridiano. Il numero massimo di kart che scenderanno in pista sarà di 20 per gli adulti durante le serate e 10 per i ragazzi dai 7 ai 14 anni. La prenotazione avverrà solamente online, sul sito dell’azienda, e le persone potranno scegliere la data e l’orario che preferiscono. Ogni mezz’ora è prevista la partenza di una nuova sessione e, attraverso la prenotazione, si avrà sempre la certezza dell’orario in cui scenderà in pista. Almeno per quanto riguarda il kartodromo di Altavilla Vicentina, i prezzi variano da 34 a 39 euro a persona per 25 minuti in pista.