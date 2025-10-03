Sventata la truffa. Pedinati e bloccati. Finti carabinieri finiscono nella rete della polizia

Finti carabinieri di nuovo in azione nel territorio di Imola. A stroncare sul nascere altre truffe a danno di persone anziane ci pensano però gli agenti del commissariato di Imola che, nella mattinata di martedì, durante un servizio di pattugliamento del territorio, avvistano un’auto sospetta mettendosi immediatamente sulle sue tracce.

E così scattano immediatamente gli accertamenti sulla targa del veicolo, una Volkswagen T-Rock, che risulta appartenente a una società di noleggio del Napoletano. La pattuglia, consapevole che buona parte di truffe e raggiri viene messa a segno utilizzando veicoli a noleggio, proprio per evitare ai malviventi di essere identificati dall’efficiente rete di videosorveglianza, si mette così a pedinare il veicolo che, a un certo punto, arresta la sua corsa.

Dall’interno dell’abitacolo scendono due giovani di bella presenza che, dopo una telefonata, si mettono a suonare il campanello di un citofono. Per motivi però ancora da chiarire, entrambi decidono di desistere e, pochi minuti dopo, ripartono a tutta velocità.

A questo punto gli agenti rompono gli indugi e impongono l’alt al conducente della vettura che, per evitare altri guai, accosta.

La polizia accerta che il conducente del veicolo si trova al volante senza aver ancora conseguito la patente e lo sanziona, mentre il passeggero – da poco maggiorenne – è privo di documenti.

A questo punto gli agenti decidono di accompagnare entrambi negli uffici del commissariato per ’chiudere il cerchio’.

I due giovani, entrambi originari della provincia di Napoli e entrambi con precedenti specifici per truffe dei finti carabinieri, ’confessano’ di essere stati ’inviati’ a Imola da persone sconosciute in contatto con loro attraverso il cellulare notato dagli stessi agenti durante il pedinamento.

Uomini che si facevano chiamare con i nomi dei calciatori del Napoli e che davano loro indicazioni su come e dove mettere a segno le truffe.

I due ragazzi, per la loro ’missione’ sotto l’Orologio, oltre all’auto a noleggio, avrebbero incassato anche 200 euro in contanti con la promessa del 10% sul bottino intascato per ogni persona che sarebbero riusciti a raggirare.

Una versione dei fatti che è ancora al vaglio del commissariato e che presenta, come evidente, ancora molti lati oscuri.

Resta infatti da capire come questi uomini, al momento ignoti, fossero in possesso del numero del cellulare di uno dei ragazzi. Giovani che non avrebbero esitato un istante a ’eseguire gli ordini’ senza porsi domande su chi ci fosse dall’altra parte della cornetta. Personaggi con cui, ovviamente, avrebbero poi dovuto dividere il bottino.

La polizia, una volta accertato che nell’area ’battuta’ dalla coppia non si erano verificati episodi di truffa, non ha potuto fare altro che rilasciare entrambi i giovani che però ora sano di avere i ’riflettori’ delle forze dell’ordine puntati.

Il commissariato, infatti, intende approfondire ulteriormente la vicenda.